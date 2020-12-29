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اقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:28 ص
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضًا.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 10677 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 2172 نقطة.

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فيما قفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 12958 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 4118 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2064 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2922 نقطة.
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