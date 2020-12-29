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أخبار البلد

سنقدمه للعالم بسعر منخفض.. سفير الصين بالقاهرة: اللقاح الصيني لـ كورونا فعال ويسهل نقله دون تكلفة إضافية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:35 م
السفير الصيني بالقاهرة
السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج
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محمد وديع
أكد لياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، أن الحكومية الصينية تولي اهتماما بالغا لتطوير اللقاحات الصينية بحيث تصبح الأكثر فعالية ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وهو ما دعى المسؤولين الصينين للتشديد على الشركات الصينية المطورة والمنتجة، على الالتزام بشكل صارم بالقوانين الصينية والدولية الخاصة بتطوير اللقاحات وبشكل قانوني بما يضمن سهولة تدفقها للدول الصديقة والدول الراغبة في الاستفادة منها، مضيفا أنه حاليا هنالك بعض اللقاحات الصينية التي اجتازت المرحلة الثالثة للتجارب السريرية وأثبتت كفاءتها بشكل فعال.

وتابع السفير خلال مؤتمر صحفي افتراضي، عقده صباح اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته بالقاهرة، أن الحكومة الصينية وافقت على الاستخدام الطاريء للقاحات الصينية في بعض المناطق والحالات ولم يظهر أي عرض جانبي على المستخدمين أو أي شيء سلبي وهناك شهادات بالفعالية للقاحات الصينية.

وكشف السفير ليتشيانج عن أن دول مثل الإمارات والبحرين وافقت على تسجيل اللقاح الصيني المعدل والمطور من قبل الشركة الصينية "سينوفارم"، كما صادقت مصر على الاستخدام الطارئ للقاحات الصينية.

وأكد السفير أن اللقاح الصيني يمكن أن يستخدم ويخزن من خلال سلسلة تبريد سهلة وبسيطة ولا يحتاج لمعدات متطورة على عكس بقية اللقاحات وهو ما يعني ألا تزيد التكلفة ويعني سهولة نشره بشكل اوسع وفي مختلف الأجواء.
 
وشدد السفير على ظانه وبعد استكمال الإجراءات المتبعة لاعتماد اللقاح الصيني، سوف تصبح اللقاحات الصينية منتج عام عالمي وبسعر مقبول وعادل، وهذا من بين المساهمات والمسؤولية الصينية تجاه الدول النامية في أن يكون اللقاح متاج لجميع الدول النامية، سواء على شكل مساعدات مجانية أو تقديمه بسعر ميسر، قائلا:" حريصون على التعاون مع جميع دول العالم وتقديم المزيد من اللقاحات والمساهمات بحيث تصبح متاحة لجميع شعوب العالم وبسعر منخفض".

وطالب السفير المجتمع الدولي بالتمسك بــ مبادئ مناهضة الاحتكار، خاصة في الأدوية، وعدم المتاجرة بمعاناة الشعوب، ووقف النزعة القومية للقاحات.
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