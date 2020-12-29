سنقدمه للعالم بسعر منخفض.. سفير الصين بالقاهرة: اللقاح الصيني لـ كورونا فعال ويسهل نقله دون تكلفة إضافية

وتابع السفير خلال مؤتمر صحفي افتراضي، عقده صباح اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته بالقاهرة، أن الحكومة الصينية وافقت على الاستخدام الطاريء للقاحات الصينية في بعض المناطق والحالات ولم يظهر أي عرض جانبي على المستخدمين أو أي شيء سلبي وهناك شهادات بالفعالية للقاحات الصينية.





وكشف السفير ليتشيانج عن أن دول مثل الإمارات والبحرين وافقت على تسجيل اللقاح الصيني المعدل والمطور من قبل الشركة الصينية "سينوفارم"، كما صادقت مصر على الاستخدام الطارئ للقاحات الصينية.





وأكد السفير أن اللقاح الصيني يمكن أن يستخدم ويخزن من خلال سلسلة تبريد سهلة وبسيطة ولا يحتاج لمعدات متطورة على عكس بقية اللقاحات وهو ما يعني ألا تزيد التكلفة ويعني سهولة نشره بشكل اوسع وفي مختلف الأجواء.

وشدد السفير على ظانه وبعد استكمال الإجراءات المتبعة لاعتماد اللقاح الصيني، سوف تصبح اللقاحات الصينية منتج عام عالمي وبسعر مقبول وعادل، وهذا من بين المساهمات والمسؤولية الصينية تجاه الدول النامية في أن يكون اللقاح متاج لجميع الدول النامية، سواء على شكل مساعدات مجانية أو تقديمه بسعر ميسر، قائلا:" حريصون على التعاون مع جميع دول العالم وتقديم المزيد من اللقاحات والمساهمات بحيث تصبح متاحة لجميع شعوب العالم وبسعر منخفض".



