قبل ساعات من انتهاء آخر مهلة.. البحيرة تعلن العدد الإجمالي لطلبات التصالح

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى نهاية الشهر الجارى. أوضاعهم

أوضح محافظ البحيرة أنه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة لافتًا إلى تضافر كافة الجهود وتكثيف حملات توعية المواطنين للإستفادة من المهلة المحددة لتنفيذ القانون لتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة وتحقيق الإستقرار والأمن للمواطنين .

وأشار المحافظ انه تم منذ بداية فتح باب التصالح العمل بجميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل اذا تتطلب الامر بتوافد أعداد المتقدمين مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لإستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح والتى تلقت حتى الآن 272 ألف طلب تصالح بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها مليار و 120 مليون جنيه.

ومن جانبها صرحت المهندسة منال عبد المنعم - المنسق العام لقانون التصالح، أنه تم التنسيق مع جميع الوحدات المحلية والجهات المختصة وإخطارهما بكافة التعليمات الصادرة من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية التي تخص قانون التصالح والتيسيرات الواردة.





ويذكر أن شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية بمدن ( بدر - دمنهور - الدلنجات )، اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 8 حالات تعدى على مساحة 1870 م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 695 م٢ بقري عمر مكرم واحمد عرابي ومنطقة عزبة الصهاريج ببدر عبارة عن مباني بالطوب الأبيض الحجري و مباني مخالفة بدون ترخيص خارج الحيز و شدة خشبيه لصب سقف دور ثالث علوى بدون ترخيص داخل الحيز .

- إزالة 2 حالة تعدي بمساحة 680 م٢ بقري الابعادية وافلاقه بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض

- إزالة عدد 3 حالات تعدي في المهد علي الأراضي الزراعية بمساحة 495 متر بقرية طيبة بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية ، كما تم فك شده خشبية وفك حديد التسليح بقرية المسين.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز ( دمنهور - شبراخيت - الدلنجات - كوم حماده)، أمس الإثنين، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن عن إزالة 11 حالة تعدى على مساحة 1784 م٢ عبارة عن:-

- إزالة 8 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 1500 م٢ بنطاق مجلس قرية دسونس ام دينار بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض.

- إزالة حالة تعدي بمساحة 144 م بمنشية الرزافة بشبراخيت عبارة عن شدة خشبية لصبة دور أول علوي خارج الحيز العمراني

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 120 م بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إزالة شدة خشبية في المهد بمساحة 20 متر بنطاق قرية كوم شريك بكوم حماده.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (الدلنجات - أبو المطامير - المحمودية)، الأحد الماضي حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعدى على مساحة 1015 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 700 م بقري الوفائية وكوم زمران بالدلنجات عبارة عن وقف أعمال صبه قواعد خرسانية ورفع تشوين طول ومعدات بناء.

- إزالة 2 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 250 م بناحية قري ١٨ لحوم و الشجاعة بأبو المطامير عبارة عن مباني بالطوب الابيض والمونة الاسمنتيه.

- إزالة حالتى تعدي بالمهد علي الأرض الزراعية بمساحة ٦٥ م٢ بقرية سيدى عقبة بالمحمودية.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز (دمنهور - الدلنجات- حوش عيسي- أبو حمص - شبراخيت )، السبت الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 20 حالة تعدى على مساحة 3525 م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة 12 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 2090 م٢ بنطاق مجلس قرية الابعادية و مجلس قرية نديبة بدمنهور عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض.

- إزالة 4 حالات تعدي في المهد بمساحة 748 م بقري المسين و مؤسسة البستان بالدلنجات عباره عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 330 م بنطاق قرية عزب حوش عيسى.

- إزالة 2 حالة تعدي بمساحة 192 م بقري دمسنا وجواد حسني بأبو حمص عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وشده خشبية لبناء أعمدة وسملات.

- إزالة حالة تعدي بمساحة 165 م خارج الحيز العمراني بقرية كفر قشاش بشبراخيت عبارة عن سور بالطوب الأبيض .

ويذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( بدر- أبو حمص- الدلنجات - شبراخيت )، أمس الجمعة، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملات عن إزالة 8 حالات تعدى على مساحة 1450 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية وخارج الحيز بمساحة 710 متر مربع عبارة عن أسوار ومباني مخالفة بدون ترخيص بنطاق وحدة أبو بكر الصديق و بقرية منشأة عامر بوحدة أم صابر ببدر

- إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 420 م٢ عبارة عن أعمدة وسملات خرسانية وأسوار بالطوب الأبيض بزمام قرية بركة غطاس وقرية النخلة بأبوحمص.

- إزالة حالة تعدي بمساحة 200 متر بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

- إزالة فورية لحالة تعدي بمساحة ١٢٠م بعزبة الأنصارية التابعة لكفر السابي بشبراخيت عبارة عن حفر لعمل قواعد خرسانية خارج الحيز العمراني.







