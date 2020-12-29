لامس مناطق حساسة بجسدها.. ضبط عامل تحرش بطالبة في المنصورة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة من ضبط عامل لتحرشه بطالبة بكلية الحقوق أثناء سيرها بأحد شوارع المدينة.





ورد اخطارا لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود إشارة لقسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة عن بلاغ ميرنا م. م. ال ٢٦ عاما طالبة بكلية الحقوق ومقيمة شارع " أحمد ماهر " دائرة قسم أول المنصورة ، بقيام احد الأشخاص بالتحرش بها حال سيرها بشارع" الجمهورية" دانرة قسم ثان المنصورة .





وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبسؤال المبلغه اتهمت احمد ا . ج ٤٨ عاما عامل، ومقيم عزبة" حنفي" دائرة مركز شرطة السنبلاوين بالتحرش بها وملامسة اجزاء حساسة من جسدها حال سيرها بالشارع المشار اليه.





وبتقنينة الاجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٤٤٧٥ لسنة ٢٠٢٠ جنح قسم شرطة ثان المنصورة ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة ااتحقيقات .