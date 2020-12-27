إصابة شخصين فى حادث تصادم بطريق أجا - المنصورة

أصيب شخصان إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل جامبو ودراجة نارية بطريق المنصورة أجا بالدقهلية ، نتيجة التخطي الخاطئ لقائد الدراجة النارية واصطدامه بسيارة جامبو وانحرافها لتصطدم بالسيارة الثانية من الجانب الأيسر.





وورد اخطار لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم وسقوط مصابين بطريق المنصورة أجا أمام قرية كفر عوض.





وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين تصادم السيارة رقم "دي ط 5216" نقل جامبو بقيادة ناصر محمد يوسف، 33عاما، سائق ومقيم بمنطقة جديلة بمدينة المنصورة، و السيارة رقم "ن ر د نقل جامبو"، قيادة أحمد نبيل احمد،34عاما، سائق ومقيم بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة السعيد محمود السعيد،52عاما، بالمعاش ومقيم قرية كفر النجباء بمركز أجا وجميعهم في اتجاه المنصورة.





ودلت معاينة ضباط المباحث الى ان التخطي الخاطئ لقائد الدراجة النارية ادى الى اصطدام السيارة الأولي به من الخلف لانحرافها واصطدامها بالسيارة الثانية من الجانب الأيسر مما أدي إصابة قائد السيارة الأولي بكسر فى الفخذ الايسر، وقائد الدراجة النارية باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالركبة ونقلهما الى مستشفى اجا المركزي وتحويل المصاب الثاني لمستشفى المنصورة الدولي.





وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22603/2020جنح مركز أجا والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.