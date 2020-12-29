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رياضة

الأعلى هذا الموسم.. اكتشاف 18 حالة كورونا جديدة في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:03 م
كورونا والدوري الإنجليزي
كورونا والدوري الإنجليزي
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محمد السعيد
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اكتشاف 18 حالة فيروس كورونا، بين لاعبي ومدربي وموظفي أندية البريميرليج.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية التي أجريت على 1497 موظفا خلال أيام الماضية، كشفت عن وجود 18 إصابة بفيروس كورونا.

وأضاف بيان الرابطة الإنجليزية، أن سيتم عزل المصابين بفيروس كورونا لمدة 10 أيام، وفقا لبرتوكول الدوري الإنجليزي.

وتعدد عدد الإصابات الأخيرة في الدوري الإنجليزي، هي الأعلى من انطلاق الموسم الجديد 2020 - 2021.

كانت الحكومة البريطانية أعلنت مؤخرا عودة الجماهير، في بعض ملاعب الدوري الإنجليزي.

ووفقا لخطة الحكومة البريطانية، فإن عودة الجماهير ستكون بـ أعداد بسيطة، وستكون حسب المنطقة التي يوجد بها النادي أو الفريق، ومدى تفشي فيروس كورونا في هذه المنطقة، فعلى سبيل المثال، مدينة ليفربول تعد ضمن الفئة الثالثة من حيث تفشي الوباء، وبالتالي لن يتخطى عدد الحاضرين لأي مباراة سواء لـ ليفربول أو إيفرتون أكثر من ألفي شخص.

قرار الحكومة البريطانية كان صادما لـ 10 فرق بالدوري الإنجليزي، حيث لن يتمكن جماهيرهم من حضور المباريات في الوقت الحالي، باعتبار تواجدهم في المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا بـ إنجلترا.

الأندية التي لن يتمكن مشجعوها من حضور مباريات الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأستون فيلا وليستر سيتي وليدز يونايتد وبيرنلي وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد.
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