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محافظات

محافظ بورسعيد يكرم أبطال الجيش الأبيض ومديري المستشفيات والمسعفين

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:49 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان  محافظ  بورسعيد  أن ابطال الجيش الأبيض من الأطباء واطقم التمريض ومديري المستشفيات والمسعفين قدموا نماذج رائعة للتضحية بالنفس والسهر علي راحة المرضي في ظل جائحة كورونا و ماقدموا سيسجل بكل فخر لكل أطقم الصحة والعاملين بها وأن جميع المتابعين لجائحة كورونا يقدرون هذه الجهود العظيمة التي قام بها ابطال الجيش الابيض

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كما أكد المحافظ باننا لايمكن أن ننسي شهداء الجيش الأبيض الذين ضحوا بارواحهم في المواجهه الشرسة مع فيرس كورونا ومن اجل انقاذ المرضي والمصابين في هذه الجائحة.

جاء ذلك خلال لقائي التكريم الذين اقيما بالمحافظة،  الأول لتكريم اطقم الأطباء والتمريض بمستشفيات العزل والثاني لتكريم مديري المستشفيات واطقم المسعفيين بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير  عام  المحافظة و عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد واعضاء مجلس النواب الدكتورة امل عصفور وحسن عمار .

وقام المحافظ بتقديم شهادات التقدير لجميع المكرمين وميداليات المحافظة وطالبهم باستمرار الجهود والحفاظ علي الاداء العالي لتقديم افضل خدمة طبية للمرضي بجميع المستشفيات.

وفى سياق آخر عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد  ، اجتماعا موسعا ، لمناقشة كافة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا والالتزام بخطط وقرارات لجنة إدارة أزمة كورونا بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ   وقيادات الصحة بمحافظة بورسعيد .

وشدد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع ، على الإلتزام بتنفيذ كافة قرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا والتى جاءت خلال اجتماع مجلس المحافظين، حيث تم التأكيد على تأمين أكبر حجم من اسطوانات الأكسجين، والتأكيد على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية
واستمرار تفعيل المتابعة والرقابة على المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة .

وأوضح محافظ بورسعيد أن كافة الأجهزة الصحية والتنفيذية تتابع أولا بأول كافة المستجدات الخاصة بالفيروس المستجد ، مؤكدا على تسخير كافة إمكانيات المحافظة لتوفير السلامة والأمان والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ، مناشدا الجميع بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة وعدم التهاون بخطورة الوضع الحالى ، والحفاظ على التباعد الاجتماعى ،بما يضمن السلامة والصحة والأمان لكافة المواطنين .

محافظ بورسعيد يكرم أبطال الجيش الأبيض ومديري المستشفيات والمسعفين
محافظ بورسعيد يكرم أبطال الجيش الأبيض ومديري المستشفيات والمسعفين
محافظ بورسعيد يكرم أبطال الجيش الأبيض ومديري المستشفيات والمسعفين
محافظ بورسعيد يكرم أبطال الجيش الأبيض ومديري المستشفيات والمسعفين
محافظ بورسعيد يكرم أبطال الجيش الأبيض ومديري المستشفيات والمسعفين
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