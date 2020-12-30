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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. الشيطان أشرف منك.. زينة تهاجم المتنمر على طفلة يسرا اللوزي وسوسن بدر ترد على متابع يدعي عليها بالموت

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:04 ص
زبنة
زبنة
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مصطفى كرم _القسم الميداني
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


هاجم  الشاعر الغنائي أمير طعيمة الأشخاص المتنبئين بالأحداث في العام القادم تحت ما يسمى علم الابراج. 


وكتب عبر تويتر قائلا ‏برجك و حظك في السنة الجديدة و الكوتشينة اللي بينتشروا اليومين دول من كل سنة ده دجل، و لو سألت طفل في ابتدائي من أي دين هيقولك لا يعلم الغيب الا الله. ادعي ربنا و كله هيبقي تمام ان شاء الله ".





علقت الفنانة زينة على تعرض صديقتها الفنانة يسرا لللوزى للتنمر من احد متابعيها على انستجرام بسبب مرض ابنتها الصغرى 

ونشرت زينة تعليق المتنر وعلقت قائلة "عارفين يعني ايه ام !! يعني حب وتضحية ومعاناة وعطاء وتعب ومسؤلية وحاجات كتير مالهاش وصف ...عارفين يعني ايه طفل او طفلة !!! يعني مستقبل وحياة وعمر جاي وتفاؤل وحب ...عارف يعني ايه تعاير طفلة يعني الشيطان نفسه يخجل انه يعمل كده يعني انت لا شيطان ولا بني ادم انت حاجه مالهاش وصف !! انت مخلوق ضعيف ومريض مرض مالوش تشخيص لان اي مخلوق حتي الشيطان اشرف منك انت وامثالك مكانكم المجاري ولو ان المجاري فيها كائنات حيه اشرف منك ". 



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عايز_اعمل_زيك بعد طرح الفنان عمرو دياب أغنيته الجديدة عايز اعمل زيك على صفحته الشخصية بيوتيوب 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي ‏الأغنية مفيهاش بركة، 6 دقائق بتخلص بدقيقتين!!
‎#عايز_اعمل_زيك " و" ‏الهضبة دا فنان بدرجة مبدع عدي مرحلة التقييم ‎#عايز_اعمل_زيك ".



نعت الفنانة سوسن بدر المخرج السوري حاتم علي، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عامًا. 


وعلقت سوسن بدر قائلة: "البقاء لله المخرج الموهوب المحترم حاتم علي .. خبر صعب جدًا الله يرحمه". 
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