سيف سمير: دوري المرتبط يمنحنا دفعة للفوز بكل البطولات

أكد سيف سمير، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالأهلي أن الفريق نجح في استعادة ثقة الجماهير من جديد بالفوز بلقب دوري المرتبط للمحترفين، بعد أن حسم لقبًا غاليًا على حساب خصم قوي ومميز.





وأوضح أن الفريق استحق الفوز بالبطولة، بعد أن اجتهد الجميع لفترة طويلة شهدت تدريبات قاسية وصعوبات بالغة، وأن عزيمة اللاعبين كانت وراء تحمل هذه الصعوبات.





وأشار إلى أن الحصول على اللقب يمنح اللاعبين دفعة كبيرة للمنافسة على الفوز بكل البطولات، وأن الفريق لديه منافسات قوية خلال الموسم الجاري، يسعى لأن يحقق من خلالها موسمًا مميزًا للغاية.





وكان الأهلي قد تغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 68-66 في إياب نهائي دوري المرتبط للمحترفين، ليحصد لقب البطولة عن جدارة واستحقاق.



