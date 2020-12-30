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رياضة

لاعب سلة الأهلي: روح الفانلة الحمراء وراء ريمونتادا بطولة الدوري

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:22 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد أبو النصر، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالأهلي، أن بطولة دوري المرتبط للمحترفين عكست الروح القتالية، وأكدت دور وروح الفانلة الحمراء في حصد البطولات الغالية.

وقال إن الفريق نجح في تحقيق «ريمونتادا» في الفترة الرابعة، بفضل القتالية التي يبثها الجهاز الفني في اللاعبين بشكل مستمر، وأن هذه الروح أسهمت في تخطي الصعاب والفوز بالبطولة على حساب الاتحاد السكندري.

وأضاف: «كان لدينا إصرار كبير على تعويض البطولات التي فقدناها خلال الموسم الماضي، وقد تعاهدنا على بذل أقصى ما لدينا من أجل الوصول إلى اللحظة التي حصلنا خلالها على البطولة».

ووجه أبو النصر الشكر إلى كل من ساند الفريق ودعمه بقوة في الأوقات الصعبة، مشيرًا إلى أن اللاعبين لديهم طموحات كبيرة للفوز بكل البطولات القادمة.

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