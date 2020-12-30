مدرب أروابارينا: سنحقق طموحاتنا.. وهذه تفاصيل مفاوضاتي مع الأهلي والزمالك

أعرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن سعادته بالتواجد في مصر، وتولي تدريب الفريق السماوي، قائلاً: "سعيد جدا بوجودي في مصر والأجواء متشابهة مع الأرجنتين بالنسبة للحالة اليومية، والرياضة بين الشعب المصري والأرجنتيني متشابهة أيضًا".

وأضاف رودلفو أروابارينا خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس "، مع أحمد شوبير، أن المفاوضات مع إدارة نادي بيراميدز لم تستغرق وقتا طويلا متابعا:" حضرت إلي مصر على وجه السرعة لتولي مهام عملي، ومن المتوقع أن يكون هناك تقييم شامل للموقف الحالي".





وتابع:" خلال فترة عملي في الإمارات كنت أتابع حينها الدوري المصري وأشاهد برنامجك وأنت معروف هناك بصاحب اليد الكبيرة".



