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فن

بعد اتهامه بالشذوذ الجنسي.. ابن هشام سليم يرد بطريقة مثيرة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:24 ص
ابن هشام سليم
ابن هشام سليم
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سعيد فراج
نشر نور- ابن الفنان هشام سليم- مقطع فيديو قصيرًا، عبر خاصية (ستوري) بتطبيق "انستجرام"، ظهر فيه وهو يرد بطريقة ساخرة على الاتهامات الموجهة له بـ الشذوذ الجنسي. 

وظهر ابن هشام سليم، يقول في الفيديو: «كل واحد يركز في نفسه ويسيب الباقي يعمل اللى هو عايزه.. مش عارف أقول لكوا كام مرة أنا اتصورت مع واحد صاحبي الناس بتقول عليا شاذ، مش فاهم إزاى.. كل حد يركز فى نفسه».

يأتي ذلك بعد ما ردّ نور ابن الفنان هشام سليم، على منتقديه بسبب ارتدائه "حلق" بعد تحوله جنسيًا إلى ذكر، ونشر مقطع فيديو من خلال حسابه وقال فيه: "كلمة للشباب اللى داخلة تتكلم عن الحلق بتاعى وان الحلق مضايقهم ، طالما البطاقة مكتوب فيها أنثى هعمل اللي أنا عايزه، فرقت إيه أنا لابس حلق بقيت أنا كدا خلاص كل اللي أنا عملته اتمسح".

وتابع نور: كل واحد يركز في نفسه ويسيبني أعمل اللي أنا عايزه".

وتحدث هشام سليم بجرأة شديدة خلال وجودة ضيفا على برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مؤخرا عن تفاصيل تحول ابنته إلى ذكر بعد ما قررت ذلك بناء على المواصفات الجسدية لها، وبصدد تغيير النوع فى بطاقتها إلى ذكر ولكن الأحوال المدنية لم تحل الأمر حتى الآن.

وأضاف هشام سليم: فى مصر نحن نعترف إما بالرجل أو الأنثى وليس لدينا خبرة بالمرحلة الوسطى للتحول، لذلك لا أستطيع مخاطبة المجتمع بتقبل الأمر لأن الأمر ليس بالهين.

وأجاب هشام سليم، عن سؤال "إيناس الدغيدي" بشأن علاقته بأولاده وإذا ما كانوا يكرهونه، قائلًا "حاليًا بيحبونى، ولكن زمان ممكن مكنوش بيحبونى؛ عشان مكنوش يعرفونى".

وقال هشام سليم، إن سبب كره أولاده له؛ هي رغبته في تعليمهم بعض الأمور، ولكن هم لم يكونوا متقبلين، لافتا إلي أنهم مع الوقت أدركوا ضرورة تلك الأمور، معقبا "لما كبروا وفهموا؛ بقوا يحبوني".
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