الطرق والكبارى: تنفيذ 10 مشاريع قومية على الطريق الزراعى.. فيديو

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، إن كوبرى قلما العلوى يعتبر من أهم الكبارى التى تتم على طريق الإسكندرية الزراعى، منوها أن تلك المنطقة كانت مليئة بالحوادث، إضافة إلى أنها توصف بالتكدس والضيق، ذلك بسبب وجود مزلقان سطحى فى هذه المنطقة، فكانت تعمل على زيادة زمن الرحلة لمرتادي هذا الطريق.





وأضاف حسام الدين مصطفى، خلال استضافته فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية"دي إم سى"، أن قامت الدولة بتنفيذ 10 مشاريع قومية على الطريق الزراعى، لافتا إلى أن تم الانتهاء من العمل بـ كوبرى قلما العلوى، حيث إنه يتم تشغيله التجريبى، إضافة إلى أنه بالفعل ساعد على تقليل زمن الرحلة.

وأشار إلى أن الدولة وضعت خطة طموحة وكبيرة لطريق الإسكندرية الزراعى من قبل الدولة، حيث أنه سوف يتكون من أربع حارات للقيادة لكل اتجاه، إضافة إلى 10 كبارى على مدار الطريق، مضيفا أن تم اختيار هذا الطريق بغرض التخلص من الكتل السكانية والإختناقات المرورية، وأيضا محاولين تقليل زمن الرحلة على جميع مرتادي هذا الطريق.









وأوضح رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أن جميع العمال بهذه المنطقة يعملون على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أن هناك عملا فى الطرق والكبارى على أعلى مستوى، والدولة تدعم ذلك بشكل كبير ومتابعة على مدار الساعة، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية هي سرعة الانتهاء من المشروعات، فهناك تحديات فى مشروع توسيع الدائرى، ليكون 7 حارات، فحجم المرور فى الجزء من الأوتوستراد للمريوطية، 213 ألف سيارة، فكان لا بد أن نأخذ إجراء سريع بتوسيع الطريق، وما نعمل به حاليا سينتهى بحسب التخطيط خلال شهر أو أكثر قليل.







