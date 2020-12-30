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تعليم

إزاي تعرفي الدهب بتاعك أصلي ولا مطلي؟ مدرسة إيجيبت جولد تجيب

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:07 ص
اصلي وللا مطلي ؟
اصلي وللا مطلي ؟
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ياســـمين بدوي
قدمت إدارة مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، التي تعد أول مدرسة متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات في مصر، نصيحة مهمة لجميع المهتمين بشراء الذهب في مصر، وذلك تحت عنوان "إزاي تعرف إذا كان الدهب أصلي ولا مطلي؟".


وذكرت إدارة المدرسة إجابة مبسطة عن هذا السؤال لجميع المهتمين بشراء الذهب في مصر، حيث قالت في منشور لها على "فيس بوك": 
"خلونا في البداية نقولكم إن الدهب المطلي بيكون عبارة عن معدن زي الحديد أو النحاس وبيتم طلاؤه بطبقة من الدهب.. طب إزاي نكتشف ده؟
في أكتر من طريقة تقدروا تعرفوا بيها زي: اختبار المغناطيس، وهنا بيتم تحريك المغناطيس تجاه قطعة الدهب ولو انجذبت ليها يبقى القطعة مش دهب أصلي".


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واستكملت إدارة مدرسة ايجيبت جولد نصائحها قائلة: "في كمان اختبار النار، وده لازم نجربه بحذر، بنمسك قطعة الدهب بأي أداة غير قابلة للاشتعال وغير موصلة للحرارة، وبنعرضها لنار من ولاعة لمدة من 30 لـ 60 ثانية، لو لون الدهب اتغير واتحول للون الداكن يبقى القطعة دي مش أصلية".


وأضافت إدارة مدرسة "إيجيبت جولد": "عندنا كمان اختبار السيراميك، وهنا بنحرك قطعة الدهب على لوح من السيراميك بشكل بسيط.. لو سابت آثار يبقى القطعة دي مش أصلية".


جدير بالذكر أن مدرسة "إيجيبت جولد" تم افتتاحها من جانب وزارة التربية والتعليم وسط ضجة إعلامية لا مثيل لها في شهر سبتمبر 2019.


وتجمع الدراسة في مدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية ما بين الجزء النظري وبين مستوى عالٍ من التدريب الفني، ويتم ذلك من خلال توفير كل الإمكانيات، والأجهزة، والمدربين الدوليين، وإتاحة الفرصة لكل الطلاب للتدريب العملي بمصانع الشركة وورش العمل بالمدرسة، كل ذلك يهدف في النهاية لتنمية وتطوير مهارات وقدرات الطلاب، ولذلك فإن طلاب مدرسة "إيجيبت جولد" مميزون وسيكونون قادرين على اقتحام سوق العمل بقوة.


وتوفر المدرسة العديد من المميزات، حيث إن الدراسة يومين نظري بالمدرسة، و4 أيام دراسة عملية، فيما تضم ورش التدريب أحدث اﻷجهزة والمعدات فى صناعة الذهب والمجوهرات، كما يحصل الطلاب على مكافأة شهرية تتراوح بين 300 و500 جنيه فور التحاقهم بالمدرسة.



وتتولى الجانب العملي في المدرسة شركة "إيجيبت جولد" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتدريس مناهج صناعة الذهب والمجوهرات، وتخضع لمعايير الاعتماد من قبل إدارة جودة التعليم الفني بالمجلس التنفيذى الأعلى لإدارة المدارس الفنية، والمنهج الدراسي المطبق بالمدرسة يقوم على ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية فى مجال التخصص، والتدريب العملي بشركات ومصانع إيجيبت جولد، ومدة الدراسة فيها 3 سنوات من خلال تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وإيجيبت جولد الرائدة فى مجال صناعة الذهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر.
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