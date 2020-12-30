إزاي تعرفي الدهب بتاعك أصلي ولا مطلي؟ مدرسة إيجيبت جولد تجيب

قدمت إدارة مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، التي تعد أول مدرسة متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات في مصر، نصيحة مهمة لجميع المهتمين بشراء الذهب في مصر، وذلك تحت عنوان "إزاي تعرف إذا كان الدهب أصلي ولا مطلي؟".









وذكرت إدارة المدرسة إجابة مبسطة عن هذا السؤال لجميع المهتمين بشراء الذهب في مصر، حيث قالت في منشور لها على "فيس بوك":

"خلونا في البداية نقولكم إن الدهب المطلي بيكون عبارة عن معدن زي الحديد أو النحاس وبيتم طلاؤه بطبقة من الدهب.. طب إزاي نكتشف ده؟

في أكتر من طريقة تقدروا تعرفوا بيها زي: اختبار المغناطيس، وهنا بيتم تحريك المغناطيس تجاه قطعة الدهب ولو انجذبت ليها يبقى القطعة مش دهب أصلي".









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واستكملت إدارة مدرسة ايجيبت جولد نصائحها قائلة: "في كمان اختبار النار، وده لازم نجربه بحذر، بنمسك قطعة الدهب بأي أداة غير قابلة للاشتعال وغير موصلة للحرارة، وبنعرضها لنار من ولاعة لمدة من 30 لـ 60 ثانية، لو لون الدهب اتغير واتحول للون الداكن يبقى القطعة دي مش أصلية".









وأضافت إدارة مدرسة "إيجيبت جولد": "عندنا كمان اختبار السيراميك، وهنا بنحرك قطعة الدهب على لوح من السيراميك بشكل بسيط.. لو سابت آثار يبقى القطعة دي مش أصلية".









جدير بالذكر أن مدرسة "إيجيبت جولد" تم افتتاحها من جانب وزارة التربية والتعليم وسط ضجة إعلامية لا مثيل لها في شهر سبتمبر 2019 .









و تجمع الدراسة في مدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية ما بين الجزء النظري وبين مستوى عالٍ من التدريب الفني، ويتم ذلك من خلال توفير كل الإمكانيات، والأجهزة، والمدربين الدوليين، وإتاحة الفرصة لكل الطلاب للتدريب العملي بمصانع الشركة وورش العمل بالمدرسة، كل ذلك يهدف في النهاية لتنمية وتطوير مهارات وقدرات الطلاب، ولذلك فإن طلاب مدرسة "إيجيبت جولد" مميزون وسيكونون قادرين على اقتحام سوق العمل بقوة.







