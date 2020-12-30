سقوط 3 لصوص في مدينة نصر ينتحلون صفة ضباط شرطة

كشف رجال مباحث القاهرة النقاب عن واقعتي انتحال صفه ضباط شرطة للنصب وسرقة المواطنين، حيث تمكن رجال الأمن من ضبط ٣ لصوص وبحوزتهم المسروقات، وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.





وتلقى العميد علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارًا من العقيد حسام ناصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد أن شخصين حضرا إلي القسم وقرر أحدهما بسابقة تعرفه على أخر عن طريق موقع للتسوق الإلكتروني ادعى بأنه ضابط شرطة وأبدى رغبته في شراء عدد 7 هاتف محمول و4 سماعات إيربود و 4 ساعات وقام بتحويل مبلغ مالي له كمقدم شراء عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.





وبالفعل اتفق معه على التقابل بإحدى الشقق بدائرة القسم لإتمام عملية البيع ولدى حضوره تقابل مع المشكو في حقه وبصحبته الشاكي الثاني، والذي أخبره بأنه والد المتهم مُدعيًا أنه لواء شرطة بالمعاش وعقب ذلك قام بتسليم المذكور الهواتف المحمولة والإكسسوارات، إلا أنه فوجئ بقيام الأخير بمغافلته والفرار من الباب الخلفي للشقة محل البلاغ عقب استيلائه على المسروقات.





وبسؤال الشاكي الثاني أقر باعتياده تأجير الشقة محل البلاغ دون الإخطار ، وأضاف بإستئجار المتهم للشقة لمدة يوم دون حصوله منه على إثبات شخصية وطلب منه التقابل مع المجنى عليه لدى حضوره والادعاء بأنه لواء شرطة بالمعاش مقابل تحصله على مبلغ مالي ونفى صلته بواقعة السرقة .





ومن خلال تكثيف التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم ، وله محل إقامة آخر بالخليفة تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارته "منتهية التراخيص" .





واعترف بارتكاب الواقعة ، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه بالخليفة ، كما تم بإرشاده ضبط بندقية خرطوش وطلقة و طبنجة صوت وعدد من طلقات الصوت و2 رخصة للسيارة و 2 كارنيه بإسم المتهم برتبة نقيب و2 بطاقة "مزورين" و جهاز لاب توب وماكينة طباعة المستخدمان في طباعة وتزوير الكارنيهات حوزته وجهاز لاسلكي ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات واتهمه بالسرقة .





أما الواقعة الثانية فقد تبلغ ايضا للعقيد حسام ناصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من شخص عربي الجنسية ، مقيم بدائرة القسم قرر بأنه حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم ، اعترضت طريقه سيارة "لم يتمكن من التقاط أرقامها" يستقلها شخصين "بأوصافهما التقريبية" وادعيا أنهما رجال شرطة وإستوليا منه على حقيبة يد بداخلها 2 هاتف محمول ومبلغ مالي 700 دولار ولاذا بالفرار .





بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما "مستأجرة" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة .





وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" وتم بإرشادهما ضبط الهاتفان المستولى عليهما لدى عميلهما "سىء النية" .





كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي "من متحصلات الواقعة" حيث أقرا باستبدالهما المبلغ المالي المستولى عليه للعملة المحلية وإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان والمضبوطات واتهمهما بارتكاب الواقعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



