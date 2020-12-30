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أخبار العالم

ثلاثة انفجارات تهز مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:56 م
صدى البلد
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أ ش أ
وقعت اليوم، الأربعاء، 3 انفجارات بقذائف هاون استهدفت مطار عدن بعد قليل من هبوط طائرة تقل الوزراء بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى اليمن.


وذكرت قناة "العربية" الإخبارية اليوم، أن الانفجار وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة، مشيرًا إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى من بينهم نائب وزير النقل في عدن ومسئول آخر محلي، فضلًا عن إصابة عدد كبير من الطواقم الإعلامية التي كانت بانتظار الطائرة.



وأكدت أن الانفجار كان ضخمًا وصاحبه إطلاق نار، مشيرًا إلى أن هناك معلومات أولية عن طائرة مسيرة استخدمت في الهجوم، منوهة بأن رئيس الحكومة اليمنية والوزراء لم يتعرضوا لأذى، وتم نقلهم إلى قصر المعاشيق في عدن بعد الانفجار، حيث إنهم كانوا في الطائرة لحظة التفجير.


من جهتها، أكدت مصادر أمنية يمنية سقوط جرحى جراء الانفجارات في صالة مطار عدن، كما تم شن حملة أمنية وتفتيش في الأحياء السكنية الواقعة قرب مطار عدن وزيادة عدد نقاط التفتيش.

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