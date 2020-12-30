سعفان: 2021 سيكون عام التغطية التأمينية الشاملة لكل العمالة المصرية بالداخل والخارج.. فيديو

قال محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إنه يوجد اهتمام كبير بالقوى العاملة بشكل عام من قبل القيادة السياسية، وخاصة بعض الفئات من العمالة غير المنتظمة، منوها إلى أن الدولة تسعي لوجود شيء من التأمين على هذه العمالة بعد ملاحظة العديد من المخاطر التى تحيط بهم.





وأضاف سعفان، عبر مكالمته الهاتفية المذاعة عبر فضائية "دي إم سى"، أن عام 2021 سوف يشهد في بدايته الخير لمصر وعمالها، وسيكون عام التغطية التأمينية الشاملة لكل العمالة المصرية بكافة أنواعها وأماكن تواجدها، في داخل مصر وخارجها، وذلك في إطار مذكرة التفاهم بين الوزارة ومصر للتأمين.





وشدد الوزير على أننا نستهدف التغطية التأمينية لملايين العمال المصريين، حتى ينالوا قسطًا من التأمين، يفيد العامل وأسرته من بعده لإعانتهم على ظروف الحياة، مقدمًا الشكر لفريق العمل المشكل من الوزارة والشركة على الجهد المبذول في هذا العمل وبلورة نواحي الاتفاق لإتاحة المجال لحماية كل العمالة المصرية بشكل عام.





وكشف سعفان عن أنه لن يقتصر التأمين على العمالة الموجودة داخل مصر، وإنما سوف يمتد لعمل أنواع أخري من بوالص التأمين للعمالة المصرية الموجودة في الخارج حتى يتم تغطيتها مظلة تأمينية واسعة النطاق تتضمن كافة أشكال العمالة، حيث تمثل مذكرة التفاهم الباب المفتوح لكل إدارات العمل في الوزارة في مختلف القطاعات، ومنها قطاع العمالة غير المنتظمة وهى تمثل العمالة التي تعمل بشكل غير منتظم وغير رسمي والتي أولتها القيادة السياسية كل الاهتمام للعمال بشكل عام والعاملين المصريين في الخارج بشكل خاص، وقطاع العمال في مختلف مجالات العمل في السوق المصرية.







