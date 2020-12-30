لمصابي كورونا.. أطعمة تساهم في استعادة حاسة الشم والتذوق

COVID-19، وعند الشفاء من فيروس كورونا لا يستعيد مصابي كورونا حاسة الشم بسهولة، وهو ما يجعلهم يشعرون بالضيق والخوف من عدم استعادتها مرة أخرى ، إلا انه يمكن ببعض الطرق استعادة حاستي الشم والتذوق سريعا. فقدان حاسة الشم والتذوق هي أحد الأعراض الرئيسية التي تنذر بـ الإصابة بفيروس كورونا المستجد





وقالت الدكتورة ولاء ابو الحجاج استشاري التغذية العلاجية، إن مصابي كورونا قد يستغرقون وقتا طويلًا في التعافي واستعادة حاسة الشم والتذوق، الأمر الذي قد يسبب ضغطا نفسيا على المريض.





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وأضافت أبو الحجاج في تصريح لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه يمكن لشم بعض الأطعمة المساعدة في استعادة حاستي الشم والتذوق فهو يساعد ولو بشكل ضئيل في استعادتها، وتتمثل هذه الأطعمة فيما يلي:





1- بذور القرنفل :

أوضحت أبو الحجاج، ان استخدام بذور القرنفل علاجًا موثوقًا به لمكافحة نزلات البرد والحساسية، كما أنها تحسن أداء الحواس وقدرة الشخص على الشم، يمكنك لف ملعقة من بذور القرنفل في قطعة قماش أو منديل ثم استنشاق الرائحة أثناء التنفس بعمق، ويمكن تجربة ذلك عدة مرات في اليوم.





2- الثوم :

واكدت ابو الحجاج، ان الثوم يعتبر علاجا قويا مضاد للفيروسات ، بالإضافة إلى انه يعزز المناعة أثناء الإصابة بفيروس كورونا ، ويحتوي الثوم على خصائص تعمل على تهدئة التورم والالتهاب حول ممر الأنف، وتسهيل التنفس، ويساعد في استعادة حاسة الشم والتذوق بشكل أسرع، يمكنك تناول مزيج ساخن من فصوص الثوم المهروسة والماء، ويمكن أيضًا إضافة عصير الليمون، وهو أيضًا علاج مضاد للبرد، إلى المشروب للحصول على فوائد إضافية.





3- الفلفل الحار:

واضافت ابو الحجاج، إلى انه تساعد التوابل الحارة مثل الفلفل الحار أو مسحوق الفلفل الحار في استعادة حاسة الشم المفقودة، حيث يحتوي الفلفل الحار على مكون قوي يدعي الكابسيسين ، والذي ينظف بشكل فعال الأنف المسدود، وينشط الحواس ويحسن أداء الحواس الشمسية، كما أنه مفيد للغاية في التخلص من نزلات البرد، ويمكن خلطه بكوب من الماء أو إضافة عامل تحلية مثل العسل قبل الاستخدام.





4- الزيوت العطرية :

واستطردت ابو الحجاج، ان التدريب على الرائحة يعتبر علاجًا قويًا لجعل الدماغ تشم الروائح وإعادة حاسة الشم والتذوق إلى المسار الصحيح، ويمكن تجربة التدريب على حاسة الشم أثناء الإصابة بفيروس كورونا عبر استنشاق أربعة زيوت أساسية مختلفة (الورد والقرنفل والليمون و زيت الأوكالبتوس) لمدة 20-40 ثانية لكل منهما، مرتين أو ثلاث مرات في اليوم مع الإستمرار.





5- الشامبو والصابون :

وأفادت أبو الحجاج، ان شم الروائح الروتينية، مثل المنتجات اليومية مثل الشامبو والصابون أثناء التعافي من فيروس كورونا حتى لو لم تعمل على الفور ، فقد تساعدك فقط على استعادة حاسة الشم في وقت لاحق.





6- زيت الخروع :

زيت الخروع عامل قوي للغاية، وتابعت أبو الحجاج ان زيت الخروع مليء بالخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات؛ حيث تم استخدامه بين الذين يعانون من أعراض التهاب الجيوب الأنفية المتكررة، كما أنه مفيد جدًا في تخفيف أعراض السعال والبرد وإعادة حاسة الشم لدى مصابي كورونا.





7- البرتقالة المحترقة :