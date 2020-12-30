44 مليون جنيه أرباح النيل للأدوية خلال 5 شهور

كشفت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل NIPH ، التابعة للقابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع صافي الربح شامل الضريبة 29.32 % ، خلال الـ5 أشهر المنتهية في نوفمبر الماضي.





وقالت الشركة، إنها حققت صافي ربح شامل الضريبة خلال الفترة من بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر 2020 بقيمة 44.1 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 34.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وكانت الشركة سجلت أرباحًا بلغت 22.29 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 15.49 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 218.42 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 213.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.





وحققت الشركة خلال 2019-2020 صافي ربح بلغ 93.38 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 6.7 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له.