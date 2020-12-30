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أخبار العالم

أمير الكويت يبعث رسالة خطية إلى ملك البحرين

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:24 م
صدى البلد
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أ ش أ
بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء، رسالة خطية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وقال الديوان الأميري الكويتي – في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه – إن الرسالة  تضمنت العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضح أن مبعوث أمير الكويت الى البحرين، وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، قام بتسليم الرسالة الى رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
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