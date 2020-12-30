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أخبار العالم

خيبة وتخبط من صانعي الموت.. أول تعليق سعودي على تفجير مطار عدن

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:28 م
انفجار مطار عدن
انفجار مطار عدن
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شيماء مصطفى
أدان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، استهداف الحكومة اليمنية عند وصولها إلى مطار عدن لبدء العمل، مؤكدا أنه عمل إرهابي جبان يستهدف كل الشعب اليمني وأمنه واستقراره.

وقال آل جابر في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "إن استهداف الحكومة اليمنية عند وصولها مطار عدن عمل إرهابي جبان يستهدف كل الشعب اليمني وأمنه واستقراره وحياته اليومية، ويؤكد حجم الخيبة والتخبط التي وصل لها صانعو الموت والتدمير، نتيجة نجاح تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية ومباشرتها للبدء في مهامها لخدمة الشعب اليمني".

وأضاف أن الاتفاق سيمضى قدما وسيتحقق السلام والأمن والاستقرار بعزيمة اليمنيين وحكومتهم الشجاعة، لافتا إلى أن التحالف بقيادة المملكة مستمر في الوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية.

وتعرض مطار عدن الدولي، اليوم الأربعاء، لعدة تفجيرات بالتزامن مع وصول أعضاء الحكومة اليمنية المشكلة حديثًا برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى المطار.

وأكد وزير الإعلام اليمني والمتحدث باسم الحكومة معمر الإرياني أن جميع أعضاء الحكومة اليمنية بخير، بعد وقوع انفجارات نجمت عنها خسائر في الأرواح داخل مطار عدن الدولي.

وكتب الإرياني في تغريدة على "تويتر": "نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير، ونؤكد أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطني، وأن دماءنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين. نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر أمنية ترجيحها أن الانفجارات في مطار عدن ناجمة عن هجمات صاروخية.

لكن مصادر أكدت للقناة سماع أصوات طائرات مسيرة تحلق في سماء المطار والاجواء المحيطه قبل الانفجارات مباشرة، كما أكدت مصادر لقناة "الشرق" السعودية أن الانفجارات لم تكن ناجمة عن قنابل أو عبوات ناسفة.

وأغلقت قوات الأمن اليمنية محيط مطار عدن الدولي في أعقاب وقوع الانفجارات مباشرة كإجراء أمني احترازي.
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