عبد الحفيظ يكشف موعد عودة أجايي إلى التدريبات الجماعية بالأهلي





وأضاف أن اللاعب يؤدي برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا للتعافي من الإصابة، وسيكون جاهزًا خلال المدة السابق ذكرها.





يذكر أن أجايي تعرض للإصابة في الوتر الوحشي خلال مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي حسمها الأهلي لصالحه ٢-١، وتوج على أثرها باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.





وفقا للجدول الزمني الذي أعلنه سيد عبد الحفيظ أنه بإمكان أجاي اللحاق فى المشاركة مع الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير المقبل بالدوحة .

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة فى النادي الأهلي، إن جونيور أجايي لاعب الفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق خلال ٣ أسابيع.