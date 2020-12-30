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أخبار العالم

البحرين: الهجوم الجبان للحوثيين على مطار عدن يعكس إصرارهم على زعزعة أمن اليمن

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:07 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، عن إدانتها للهجوم الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والذي استهدفت خلاله مطار عدن أثناء هبوط الطائرة المقلة لرئيس وأعضاء الحكومة اليمنية.

وأدى الهجوم الذي نفذته الميليشيات الحوثية الموالية لإيران إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، فيما أعربت الخارجية البحرينية عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني الشقيق، وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية.

وأكدت وزارة الخارجية تضامن ودعم مملكة البحرين للجمهورية اليمنية الشقيقة، مشيرة إلى أن هذا العمل الإرهابي الآثم يعكس إصرارا واضحا من ميليشيات الحوثي الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها على المؤسسات والمنشآت المدنية وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وعرقلة التوصل إلى أي حل سياسي يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق للأمن والاستقرار والسلام.
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