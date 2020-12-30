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أخبار العالم

بوريس جونسون يوقع اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي.. واستقالة 3 نواب من البرلمان

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:21 م
صدى البلد
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حسام رضوان
وقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد التصويت في مجلس العموم.

صوت أعضاء البرلمان بـ 521 صوتا مقابل 73 لصالح صفقة التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تفاوض عليها بوريس جونسون.

وكان النواب الوحيدون الذين صوتوا ضدها هم الديمقراطيين الأحرار والقوميين الاسكتلنديين، بينما امتنع عدد قليل من أعضاء حزب العمال الباقين عن التصويت.

وقال جونسون في جلسة خاصة للبرلمان إن بريطانيا يجب أن تعمل "يدا بيد" مع الاتحاد الأوروبي مع الاحتفاظ بسيادتها. 

قال: "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس نهاية بل بداية. المسؤولية الآن تقع على عاتقنا جميعًا لتحقيق أفضل استخدام للقوى التي نستعيدها، والأدوات التي أخذناها بين أيدينا".

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن 3 نواب من حزب العمال استقالوا احتجاجًا على صفقة جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتعرض حزب العمل لضربة قوية بعد استقالة وزيرة مكتب حكومة الظل هيلين هايز، بالإضافة إلى نائبيْن آخرين، من المنضدة الأمامية بعد الامتناع عن التصويت على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

والوزيران الآخران اللذان استقالا من منصبيهما هما فلورانس إشالومي وتونيا أنطونيازي.

غردت هايز عبر تويتر قائلة: "أنا ممتنة لجميع الذين اتصلوا بي بشأن مشروع قانون العلاقات المستقبلية في الاتحاد الأوروبي. "لا يمكنني التصويت لهذه الصفقة المدمرة وامتنعت عن التصويت اليوم".
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