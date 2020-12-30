ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

دار الإفتاء تشيد بمبادرة "حياة كريمة" وتدعو الجميع للمشاركة فيها

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:35 م
دار الإفتاء تشيد
دار الإفتاء تشيد بمبادرة "حياة كريمة" وتدعو الجميع للمشاركة
Advertisements
محمد شحتة
أشادت دار الإفتاء المصرية اليوم بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات المعنية للتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة؛ تلك المبادرة الطموح التي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة ولا سيما القرى الأكثر احتياجًا.

وذكرت الدار في بيان لها اليوم أن فكرة المبادرة وهدفها يتمثلان في تحقيق حياة كريمة لأهلنا في القرى المصرية من أجل تحقيق الحياة الطيبة بالعمل الصالح التي قرن الله تعالى بينهما في قوله: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [النحل: 97]؛ فالعمل الصالح شامل للعبادة والتزكية وتعمير الأرض، وهي إسعاد للإنسان في جوانب حياته روحيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا.

كما ذكرت الدار في بيانها أن هذا السعي الذي أظهرته الدولة المصرية للتكافل الاجتماعي والشعور بمشكلات كل فئات المجتمع على اختلافها هو مما ندب إليه من التعاون على البِرِّ وقرنه بالتقوى له؛ لأن في التقوى رضا الله تعالى، وفي البرِّ رضا الناس.

ودعت الدار جميع المواطنين للتعاون، خصوصًا في ظل هذه الجائحة، وكذلك المؤسسات المعنية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بما يشمل المشاركات المالية والعينية والمعنوية، وأن هذا الفعل من صميم حفظ الواجبات ورعاية الضروريات ومن الاستجابة لأمر الله ورسوله، فقد قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24]، ووصف المؤمنين الصالحين بقوله: {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر: 9]

وعن أَبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: "منْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْل مِن زَاد فَليَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ" رواه مسلم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خطيب المسجد الحرام: من ملك من الدنيا ما شاء خرج منها كما جاء.. فيديو

خطبتا المسجد الحرام والنبوي.. اقترب قيام الساعة وحان وقت التوبة وزمن البكاء والدموع.. وتنصح الآباء والأمهات: ​ربوا الناشئة على أن العبادة كما هي في المسجد فهي في الشارع

نجلاء شمس تكتب: سنابل الخير

‎"‎الأزهر العالمي للفتوى":‏ العلم ركيزة من ركائز الإيمان وارتباطه بالعمل سنة كونية

هند عيسى تكتب: صندوق تحيا مصر مظلة للعمل الاجتماعي

حكم إلقاء بقايا الطعام للحيوانات

ترشيحاتنا

أم القمر.. تضامن كبير من رواد السوشيال ميديا بهاشتاج يسرا اللوزي

عدد كارثي لـ إصابات ووفيات كورونا اليومية في بريطانيا

عدد كبير من جثث الضحايا خارج صالة المطار.. انفجارات وصواريخ كاتيوشا استهدفت مطار عدن

تعرف على توقعات أبراج الأسد والدلو في 2021.. فيديو

حريق هائل بمصنع بلاستيك في الدقهلية

الزمالك يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لثنائي الفريق بعد إصابتهما بكورونا

Advertisements

البريد يقرر استمرار إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم فتح الحساب

يسرا تكشف أخر تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بـ كورونا

خاص| الأهلي يعاقب جيرالدو ويتعاقد مع أفريقي جديد بقرار الجبلاية الجديد

إيه اللي انت بتعمله ده.. ننشر تحقيقات النيابة في تحرش طبيب الميكروباص بطالبة جامعية بالشرقية

السلالة الجديدة لـ فيروس كورونا تطرق أبواب 4 دول عربية .. وترقب شديد فى 2021

الضباب مستمر.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين وتحذر من عبور الشوارع في الصباح

فيديو.. وصف غير لائق من فنانة معروفة لـ عادل إمام يشعل الغضب في السعودية.. (القصة الحقيقية)

الإعدام شنقا لـ متهمين اثنين وبراءة الثالث في قضية مقتل فتاة المعادي

كشف غموض العثور على جثث ربة منزل ونجليها مذبوحين بشبرا الخيمة

عجِّزت وبلدي أوي.. مي عمر تهاجم متابعة بعد التنمر على نيرمين الفقي

10 حقائق عن كورونا في مصر..العدد الحقيقي للإصابات والقوات المسلحة مستعدة لاستقبال 4000 حالة

خاص| تميم لن يحضر قمة الرياض..وهذا مصير قطر ما لم تنفذ المصالحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملاذ الآمن بعيدا عن كورونا .. هنا يجتمع قادة العرب في 5 يناير لهذا السبب.. صور

اكتشف سر علاقة أمراض اللثة بفيروس كورونا

5 نصائح لمساعدة الأطفال في التغلب على الخوف والتوتر من كورونا