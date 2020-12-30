ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المرصد السوري: مقتل 30 فردًا بالجيش في حادث دير الزور الإرهابي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:11 م
الجيش السوري
الجيش السوري
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن مقتل 30 فردًا من الجيش السوري، في الانفجار الذي تعرّضت له حافلة بطريق دير الزور- تدمر. 

وكشفت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وقوع حادث إرهابي في حوالي الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم ببولمان على طريق دير الزور. 

وذكرت الوكالة السورية في تقريرها النقاب، نقلاً عن مراسلها بموقع الحادث إن التفجير تسبب في تدمير شديد في منطقة كباجب السورية. 

وأودي الحادث الإرهابي إلى مقتل 28 مواطنًا وجرح 8 آخرين بحسب ما ذكرت الوكالة السورية.

كانت سوريا أفادت في وقت سابق بمقتل شخص وإصابة 3 جنود خلال قصف إسرائيلي على منطقة النبي هابيل بريف دمشق.

وذكر مصدر عسكري سوري أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية بوابل من الصواريخ انطلقت من شمال الجليل، استهدفت وحدة تابعة للدفاع الجوي بريف دمشق، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انفجارات عنيفة تضرب مدينة البوكمال السورية وسط تحليق لطيران مجهول

مع موسم الجرد.. حريق في دمشق يسبب أضرارا بالغة بمجمع المحاكم الرئيسي

الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي في ريف دمشق

سوريا: مقتل شخص وإصابة 3 جنود خلال قصف إسرائيلي على ريف دمشق

حادث إرهابي.. مقتل 28 سوريًا وإصابة 8 آخرين على طريق دير الزور

ترشيحاتنا

ياقوتيا الروسية تعيش في 53 درجة تحت الصفر .. فيديو

أول تعليق من المأذونين الشرعيين على ظاهرة اشتراط عدم وقوع الطلاق الشفوي

بعد دقائق| محمد منير يعلن توقيت طرح أولى أغاني ألبوم باب الجمال

لعدم معرفة الفاعل.. النائب العام: لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مقتل جوليو ريجيني

البابا تواضروس يعلن توقف عظته في يناير بسبب الأعياد

حادث إرهابي.. مقتل 28 سوريًا وإصابة 8 آخرين على طريق دير الزور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات ريم مصطفى

نشرة المرأة والصحة.. تعليمات مهمة للعزل المنزلي حال الاشتباه بـ كورونا.. نصائح التعامل مع طفلك ضعيف السمع

315 ألف جنيه.. سر حقيبة ياسمين صبري الشهيرة