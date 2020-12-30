اغتصبها تحت تهديد السلاح.. المؤبد لسائق توك توك خطف طفلة بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد عبد الرشيد وبحضور محمد احمد بدوى وكيل النيابة، وأمانة سر محمد جمال، ومحمود عبدالرازق بالسجن المؤبد لمتهم بخطف طفلة حال سيرها بالطريق العام وجذبها داخل "توك توك"وإشهار سلاح فى وجهها واصطحابها الى احد الاماكن النائية والتعدي عليها جنسيا وتهديدها بنشر مقطع فيديو وألزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية بإحالته الى المحكمة المدنية المختصة.









وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية أحال القضية رقم 24234 لسنة 2019 جنايات المنصورة، والمقيدة برقم 2354 لسنة 2019 كلي جنوب المنصورة والمتهم فيها "بهاء الدين.ح.إ - - هارب" مقيم بمركز المنصورة،محكمة الجنايات، بعد أن واقع "آية.ع.ح" طالبة"، بطريق الإكراه والتهديد بأن استوقفها حال سيرها فى الطريق العام وجذبها عنه داخل "توك توك"، استقلاله وأشهر فى وجهها سلاحا ابيض"مطواه" فبث الرعب فى نفسها وشل بذلك مقاومتها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه باصطحابها عنوة الى احد الاماكن النائية بالزراعات وهتك عرضها بالقوة وطرحها ارضا وجثم فوقها ومزق ملابسها وكشف عورتها والتقط لها مقطعا مرئيا.









وتضمن أمر الإحالة ايضا قيام المتهم بتهديد المجني عليها عن طريق مراسلات عبر تطبيق "الواتس آب" بإفشاء مقطع مرئي لواقعة التعدي واصطحب التهديد بعمل إقامتها علاقة جنسية معه، وتداول مقطع الفيديو قاصدا الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.







واستمعت هيئة المحكمة لشهادة "ايمان.ج"،43 عاما، والدة المجني عليها والتي اقرت انها علمت من العامة بنطاق قريتها تداول مقطع مرئي تظهر به نجلتها مجردة من ملابسها فحصلت على نسخة منه .







وأقرت والدة المجني عليها فى شهادتها ان نجلتها اكدت ان الواقعة حدثت بسبب قيام المتهم بخطفها عنوة حال سيرها بالطريق العام واشهر سلاحا ابيض فى وجهها واصطحبها الى أحد الأماكن النائية وهتك عرضها بالقوة ان طرحها ارضا ومزق ملابسها وجثم فوقها واستخدم هاتفه المحمول فى بتصويرها عارية وتهديدها بنشر المقطع ان لم تقم بإقامة علاقة جنسية معه وهو ما نفذه.