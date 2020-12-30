ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ريهام سعيد لـ أوكا: أول مرة أستضيف حد معرفش عنه حاجة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 11:00 م
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوي

استضافت الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامدها "صبايا الخير" المذاع على قناة النهار، مطرب المهرجانات الشعبي محمد صلاح، الشهير بـ"أوكا".

وقالت ريهام سعيد لـ"أوكا": "أول مرة استضيف حد ماعرفش عنه حاجة"، فيما قال الأخير إن حياته مليئة بالكثير من الصعاب ولكنه لا يحب الحديث عنها.


وعن علاقته بمي كساب وزواجهما، قال: "مى مطرقعة، بس قدام الناس تحسي إنها راسية شوية لكنها غير كدا خالص.. وزواجنا نصيب.. حيث كان خلال تصوير أحد الأفلام، وكانت تعاملنى وقتها بطيبة .. والصداقة قلبت بحب وزواج".

وقال إنه يبلغ من العمر 30 عامًا ومي كساب زوجته أكبر منه، مضيفًا:"مفرقش معايا ولا مع أهلى موضوع سنها وإنها أكبر منى".
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل العام الجديد.. كايلي جينر تغير لون شعرها إلى الأحمر.. صور

بـ هوت شورت.. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل بأنوثتها

بملابس أنيقة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة