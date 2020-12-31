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لمواكبة التطور التكنولوجي وبدعم «الاتصالات».. تدشين تطبيق إلكتروني لجميع الصحف القومية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:43 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن عام 2020 كان صعبا على العالم أجمع وليس مصر فقط بسبب جائحة كورونا، والخطوات الإصلاحية والاقتصادية كان لها أثر كبير في تخفيف الآثار الاقتصادية السلبية التي تعرض لها العالم أجمع.

وأضاف "الشوربجي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، أن المؤسسات الصحفية تأثرت خلال الفترة الماضية نتيجة اعتمادها على الإعلانات والتوزيع، منوهًا بأن الهيئة قامت بفتح ملفات الديون، وحصر جميع الأصول الثابتة للمؤسسات الصحفية، وتم البدء في استثمارها.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن هناك أصولا نظيفة تم بدء وضع الأيدي عليها وتصنيفها للبدء في استثمارها، وليس بيعها، منوهًا بأن بعض المؤسسات لديها جامعات، وسيتم إنشاء جامعات أخرى بتمويل ذاتي من أصول المؤسسات الصحفية، مشددًا على أنه تم العمل على تطوير المحتوى الإعلامي بالبوابة الإلكترونية لمواكبة التطور التكنولوجي، ونحن بصدد تدشين تطبيق إلكتروني لجميع الصحف القومية بمساعدة وزارة الاتصالات.

وأردف أن الهيئة قامت بتنظيم دورات تدريبية لرؤساء الأقسام والبوابة الإلكترونية، متمنيًا انتهاء جائحة كورونا قريبًا، والنهوض بالصحافة القومية والعمل على حل أزماتها أولًا بأول، والنهوض بالجانب التحريري، حيث إنه لا توجد صحافة قوية بدون جانب تحريري قوي، مع العمل على خلق جيل ثانٍ قوي يكون مؤهلًا للقيادة خلال الفترة القادمة. 
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