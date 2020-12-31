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رياضة

ارتفاع رصيد الريدز إلى 33 نقطة.. وتقييم محمد صلاح بعد التعادل مع نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:36 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تعادل فريق ليفربول ومضيفه نيوكاسل يونايتد سلبيًا من دون أهداف، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتفع رصيد ليفربول بهذا التعادل إلى 33 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يتبقى له مباراة واحدة، فيما ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي الدقيقة 35، أهدر محمد صلاح هدفًا محققًا بعد انفراد تام بالحارس لكنه سدد كرة أبعدها الحارس كارل دارلو بقدمه اليمنى ثم يده اليمنى إلى ركنية من جهة اليسار.

ومن كرة أخرى انطلق فيرمينو بهجمة مرتدة سريعة، ليمرر إلى محمد صلاح الذي تخلص من مدافع قبل أن يسدد الكرة أرضية بجانب القائم البعيد.

ونشرت شبكة "هوسكورد" العالمية تقييم محمد صلاح وهو 6.2/10 الذي يعد ضعيفًا، حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 2.4%، وبلغت نسبة تمريرات صلاح 86%.

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