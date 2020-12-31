مستشار الحكومة للإصلاح الإداري: تقييم 50 ألف موظف قبل نقلهم للعاصمة الإدارية ..فيديو

قال هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن إجمالي عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم للعمل في العاصمة الإدارية يزيد على 50 ألف موظف، وتم عمل تقييم لهم عبر أحدث البرامج الدولية. الإداريةألف





وأضاف هاني محمود، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الموظفين تم اختيارهم بناءً على ترشيح من الوزراء والوزارات التابعين لها، مؤكدًا أن جميع الوزارات ستنتقل ومعها مجلس النواب ومجلس الشيوخ ورئاسة مجلس الوزراء وهؤلاء هم من سيتم نقلهم في المرحلة الأولى " دواوين الوزارات".





، أن الوزارة قامت باختيار وتحديد عدد الموظفين الذين ينتقلون منها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتم حصر هذه الأعداد من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما تم عمل تقييم لقدرات هؤلاء الموظفين في 4 مجالات. وأوضح هاني محمود الوزارةباختيارينتقلونمنهاإلىالإداريةوالإدارة،تقييمهؤلاء





وتابع هاني محمود، أن كل شىء في العاصمة الإدارية الجديدة يعمل بنظام تكنولوجيا المعلومات، وسيكون كل شيء متواجد علي السيستم، ويتم تدريب العاملين منذ شهر سبتمبر الماضي في أكثر من مجال.





واستكمل أنه سيتم التعامل مع فروع الوزارات المتنقلة إلي العاصمة الإدارية الجديدة عن طريق الربط الإلكتروني .



