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مستشار الحكومة للإصلاح الإداري: تقييم 50 ألف موظف قبل نقلهم للعاصمة الإدارية ..فيديو

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:33 ص
هاني محمود
هاني محمود
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إبراهيم القادري
قال هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن إجمالي عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم للعمل في العاصمة الإدارية يزيد على 50 ألف موظف، وتم عمل تقييم لهم عبر أحدث البرامج الدولية.

وأضاف هاني محمود، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الموظفين تم اختيارهم بناءً على ترشيح من الوزراء والوزارات التابعين لها، مؤكدًا أن جميع الوزارات ستنتقل ومعها مجلس النواب ومجلس الشيوخ ورئاسة مجلس الوزراء وهؤلاء هم من سيتم نقلهم في المرحلة الأولى "دواوين الوزارات".

وأوضح هاني محمود، أن الوزارة قامت باختيار وتحديد عدد الموظفين الذين ينتقلون منها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتم حصر هذه الأعداد من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما تم عمل تقييم لقدرات هؤلاء الموظفين في 4 مجالات.

وتابع هاني محمود، أن كل شىء في العاصمة الإدارية الجديدة يعمل بنظام تكنولوجيا المعلومات، وسيكون كل شيء متواجد علي السيستم، ويتم تدريب العاملين منذ شهر سبتمبر الماضي في أكثر من مجال.

واستكمل أنه سيتم التعامل مع فروع الوزارات المتنقلة إلي العاصمة الإدارية الجديدة عن طريق الربط الإلكتروني.

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