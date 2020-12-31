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أخبار العالم

يظهر نوايا خبيثة.. أمريكا تدين بشدة الهجوم على مطار عدن

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:29 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
دانت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، الهجوم الذي استهدف مطار عدن بأربعة صواريخ باليستية، ما أسفر عن مقتل وإصابة 100 شخص حتى الآن.

وقالت الوزارة، في بيان لها، "نشعر بحزن عميق لفقدان الأرواح في الهجوم على مطار عدن، والذي يظهر نوايا خبيثة لمن يحاولون زعزعة استقرار اليمن".

وأضافت "الهجمات لن توقف أو تقوض الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، ويجب وقف أعمال العنف في اليمن وتقديم الجناة إلى العدالة".

وتعرض مطار عدن في وقت سابق من أمس، الأربعاء، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي، خلف حسب بيانات وزارة الصحة، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وحمل وزير الإعلام في حكومة هادي، معمر الإرياني، الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.

كما حذر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، من أنه من السابق لأوانه إلقاء اللوم على جماعة الحوثيين في الهجوم.
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