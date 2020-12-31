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تعليم

«التعليم»: مؤتمر صحفي اليوم لاستعراض استعدادات الوزارة لامتحانات منتصف العام

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:48 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
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أ ش أ
أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم اليوم الخميس، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لشرح كيفية استكمال المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الأول والاستعداد لامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والموضوعات ذات الصلة. 

وقال الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صباح اليوم، إن الوزارة سوف تقدم حزمة من الحلول التي تتناسب مع القلق المتصاعد من انتشار جائحة "كورونا" للحفاظ على كل أطراف المنظومة التعليمية مع الحفاظ على استمرارية العام الدراسي والتقييم العادل.

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