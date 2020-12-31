زيارات ميدانية لطلاب بتروكيماويات علوم المنصورة لشركة المنصورة للبترول

نظمت كليه العلوم بجامعة المنصورة برنامج تدريبي مكثف وزيارة ميدانية لطلاب برنامج البتروكيماويات وتطبيقاتها وهو احد البرامج المميزة المقدمة من كليه العلوم بجامعه المنصورة وشركة المنصورة للبترول .



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور أسامة إبراهيم العيان القائم بعمل عميد كليه العلوم جامعه المنصورة والمهندس هشام خطاب مساعد رئيس شركة المنصورة للبترول للعمليات.







فيما يأتى ذلك استكمالا لرؤية كليه العلوم بجامعه المنصورة بضرورة توفير الفرص التدريبية لأبنائها الطلاب من خلال تفعيل الشراكة المجتمعية بين الوزارات والهيئات الصناعية وتماشيا مع رؤية الجامعة المستقبلية لربط التعليم بسوق العمل.





وقام المهندس أحمد عبدالفتاح مدير عام مناطق إنتاج شركة المنصورة للبترول بتنظيم البرنامج التدريبي للتعرف علي أنشطه حقول شركة المنصورة للبترول في محافظة الدقهلية و ذلك بالتنسيق مع الدكتور أحمد المحمودي وكيل كليه العلوم لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور ايهاب عبد اللطيف عطيه المدير التنفيذي لبرنامج البتروكيماويات و الدكتورة هبه محمد عباس المدرس بكلية العلوم.





ومن جانبه اكد الدكتور أحمد المحمودي علي الاهتمام المبذول من قبل الإدارة بصدد تأهيل الطلاب لسوق العمل لتدريب الطلاب وتنظيم زيارات ميدانية لمواقع العمل .







كما أكد الدكتور ايهاب عبد اللطيف عطيه أن التعاون بين شركة المنصورة للبترول وجامعة المنصورة سيساهم فى صقل المهارات المكتسبة للطلاب من خلال التعرف على أنشطة الشركات العاملة فى قطاع البترول والتعدين .







وأضافت الدكتورة هبه محمد عباس ان هذا التعاون يأتي كخطوة من ضمن خطة برنامج برنامج البتروكيماويات و تطبيقاتها بكلية العلوم للتعاون بين وزارة البترول و جامعة المنصورة.







الجدير بالذكر ان حقول المنصورة للبترول الواقعة بالدقهلية منوطة باستخراج و فصل الزيت و الغاز الطبيعي. وتعمل شركة المنصورة للبترول بعدد من مناطق الامتياز بدلتا النيل البرية، يأتي على رأسها منطقة المنصورة، ومنطقة امتياز القنطرة، ومنطقة جنوب شرق المنصورة.