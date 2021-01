صناعة القرار فى الأزمنة الحرجة: روبرت شيلر

روبرت جيمس شيلر (من مواليد 29 مارس 1946) هو اقتصادي أمريكي ( حائز على جائزة نوبل عام 2013) وأكاديمي ومؤلف مبيعًا، اعتبارا من 2019، وقال إنه بمثابة أستاذ كرسى للاقتصاد في جامعة ييل، وهو بالإضافة زميل في كلية ييل للإدارة مركز الصورة الدولية للتمويل، شيلر باحث مشارك في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية (NBER) منذ عام 1980، وكان نائب رئيس الجمعية الاقتصادية الأمريكية في عام 2005، ورئيسها المنتخب لعام 2016، ورئيس الرابطة الاقتصادية الشرقية، للفترة 2006-2007، وهو أيضًا المؤسس المشارك وكبير الاقتصاديين في شركة إدارة الاستثمار MacroMarkets LLC، تم تصنيف شيلر من قبل مرصد منشورات IDEAS RePEc في عام 2008 على أنه من بين أكثر 100 اقتصادي مؤثر في العالم ؛ ولا يزال على قائمة في عام 2019، يوجين فاما، لارس بيتر هانسن وشيلر تلقت معا عام 2013 جائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية، "لتحليل تجريبي على أسعار الأصول"، في عام 1981 نشر شيلر مقالًا تحدى فيه فرضية كفاءة السوق، والتي كانت وجهة النظر السائدة في مهنة الاقتصاد في ذلك الوقت، شيلر قال ذلك في سوق الأوراق المالية العقلاني، سيؤسس المستثمرون أسعار الأسهم على الاستلام المتوقع لأرباح الأسهم المستقبلية، مخصومة إلى القيمة الحالية.

لقد فحص أداء سوق الأسهم الأمريكية منذ عشرينيات القرن الماضي، ونظر في أنواع التوقعات الخاصة بتوزيعات الأرباح المستقبلية ومعدلات الخصم التي يمكن أن تبرر النطاق الواسع للتباين الذي يشهده سوق الأوراق المالية، خلص شيلر إلى أن تقلب سوق الأسهم كان أكبر مما يمكن تفسيره بشكل معقول من خلال أي رؤية منطقية للمستقبل، سميت هذه المقالة لاحقًا بأنها واحدة من "أهم 20" مقالة في تاريخ الرابطة الاقتصادية الأمريكية الممتد لمائة عام، اكتسبت مدرسة التمويل السلوكي مصداقية جديدة في أعقاب انهيار سوق الأسهم في أكتوبر 1987، تضمن عمل شيلر بحثًا استقصائيًا سأل المستثمرين وتجار الأسهم عما حفزهم على إجراء الصفقات ؛ عززت النتائج فرضيته القائلة بأن هذه القرارات غالبًا ما تكون مدفوعة بالعواطف بدلًا من الحساب العقلاني، تم جمع الكثير من بيانات هذا المسح بشكل مستمر منذ عام 1989.

في عام 1991 قام شيلر فايس مع الاقتصاديين كارل كيس وألان فايس الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي شركه استشارات، أنتجت الشركة مؤشر مبيعات متكرر باستخدام بيانات أسعار مبيعات المنازل من جميع أنحاء البلاد، ودراسة اتجاهات تسعير المنازل، تم تطوير المؤشر بواسطة Shiller and Case عندما كانت Case بالبحث فى طفرات أسعار المنازل غير المستدامة في بوسطن وكان شيلر يدرس الجوانب السلوكية للفقاعات الاقتصادية، [19] تم الحصول على مؤشر البيع المتكرر الذي طورته Case and Shiller فيما بعد وتم تطويره من قبل Fiserv و Standard & Poor، مما أدى إلى إنشاء مؤشر Case-Shiller ، حذر كتابه " الوفرة الطائشة" (2000) - وهو من أكثر الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز - من أن سوق الأسهم قد تحول إلى فقاعة في مارس 2000 (ذروة السوق) مما قد يؤدي إلى انخفاض حاد، في برنامج "How to Profit from the Real Estate Boom" على قناة CNBC في عام 2005، أشار إلى أن ارتفاع أسعار المساكن لا يمكن أن يتجاوز التضخم على المدى الطويل لأنه، باستثناء المواقع المقيدة بالأراضي، ستميل أسعار المنازل نحو تكاليف البناء بالإضافة إلى الربح الاقتصادي العادي، كرر شيلر توقيته الدقيق مرة أخرى لفقاعة أخرى في السوق، لأن المستوى العام لأسعار العقارات السكنية على مستوى البلاد لا يكشف عن نفسه إلا بعد فترة تأخر لمدة عام تقريبًا حتى أواخر عام 2006 وأوائل عام 2007.

في عام 2003 شيلر شارك في تأليف معهد بروكينغز رقة بعنوان "هل هناك فقاعة في سوق الإسكان؟"، قام شيلر لاحقًا بتحسين مركزه في الإصدار الثاني من الوفرة الطائشة (2005)، معترفًا بأن "الارتفاعات الإضافية في أسواق الأسهم والإسكان يمكن أن تؤدي في النهاية إلى المزيد من الانخفاضات الهامة،،، تراجع ثقة المستهلك والأعمال، وركود آخر، ربما في جميع أنحاء العالم، هذه النتيجة المتطرفة،،، ليست حتمية، لكنها خطر أكثر خطورة بكثير مما هو معترف به على نطاق واسع، " الكتابة في صحيفة وول ستريت جورنال في أغسطس 2006، حذر شيلر مرة أخرى من أن "هناك مخاطر كبيرة بفترة سيئة للغاية، مع بطء المبيعات، والعمولات الضئيلة، وانخفاض الأسعار، وارتفاع حالات التخلف عن السداد وحبس الرهن، ومتاعب خطيرة في الأسواق المالية، وركود محتمل في وقت أقرب مما توقعه معظمنا.

"في سبتمبر 2007، أي قبل عام واحد تقريبًا من انهيار بنك ليمان براذرز، كتب شيلر مقالًا توقع فيه انهيارًا وشيكًا في سوق الإسكان في الولايات المتحدة، وما تلاه من ذعر مالي، حصل روبرت شيلر على جائزة دويتشه بنك في الاقتصاد المالي في عام 2009 لأبحاثه الرائدة في مجال الاقتصاد المالي، فيما يتعلق بديناميكيات أسعار الأصول، مثل الدخل الثابت والأسهم والعقارات ومقاييسها، كان لعمله تأثير في تطوير النظرية بالإضافة إلى آثارها على الممارسة وصنع السياسات، وقد حظيت مساهماته في تقاسم المخاطر وتقلبات الأسواق المالية والفقاعات والأزمات باهتمام واسع النطاق بين الأكاديميين والممارسين وصناع السياسات على حد سواء، في عام 2010، اختارته مجلة فورين بوليسي على قائمة كبار المفكرين العالميين، في عام 2010، أيد شيلر فكرة أنه لإصلاح الأنظمة المالية والمصرفية، من أجل تجنب أزمة مالية مستقبلية، تحتاج البنوك إلى إصدار نوع جديد من الديون، يُعرف باسم رأس المال الطارئ، والذي يتحول تلقائيًا إلى حقوق ملكية إذا قرر المنظمون أن هناك أزمة مالية وطنية نظامية، وإذا كان البنك ينتهك في الوقت نفسه كفاية رأس المال، في 14 أكتوبر 2013، أعلن أن شيلر انه قد فاز عن 2013 بجائزة نوبل في الاقتصاد جنبا إلى جنب مع يوجين فاما و لارس بيتر هانسن.

وأوضح محاضرته في حفل توزيع الجوائز سبب عدم كفاءة الأسواق، قدم حجة حول سبب خطأ فرضية السوق الكفؤة، ويرجع السبب الى افتراض أن القيمة الحالية للأصل تعكس التضمين الفعال للمعلومات في الأسعار، وفقًا لشيلر، فإن نتائج حركة السوق غير منتظمة للغاية، على عكس تأكيدات فاما حيث ستكون الحركة أكثر سلاسة إذا كانت تعكس القيمة الجوهرية للأصول، أظهرت نتائج الرسوم البيانية التي قدمها شيلر انحرافًا واضحًا عن فرضية السوق الفعال، على سبيل المثال، كان نمو الأرباح 2٪ سنويًا على الأسهم، و تم شرح ذلك أيضًا من خلال نموذج القيمة الحالية الخطية لشيلر نتيجة للتعاون مع زميله والطالب السابق جون كامبل حيث تم شرح نصف إلى ثلث التقلبات في سوق الأسهم من خلال نموذج الأرباح المتوقعة، كما أشار في المحاضرة إلى أن المتغيرات مثل أسعار الفائدة وتكاليف البناء لم تفسر حركة سوق الإسكان.

من ناحية أخرى، يعتقد شيلر أن المزيد من المعلومات المتعلقة بسوق الأصول أمر بالغ الأهمية لكفاءته، بالإضافة إلى ذلك، ألمح إلى شرح جون ماينارد كينز لأسواق الأوراق المالية للإشارة إلى عدم عقلانية الناس أثناء اتخاذ القرارات، قارن كينز سوق الأوراق المالية بمسابقة جمال حيث يراهن الناس على المتسابق الذي يجده غالبية الناس جذابًا بدلًا من المراهنة على من يجدهون جذابًا، لذلك، يعتقد أن الناس لا يستخدمون حسابات رياضية معقدة ونموذجًا اقتصاديًا متطورًا أثناء المشاركة في سوق الأصول، وجادل بأن مجموعة ضخمة من البيانات مطلوبة للسوق للعمل بكفاءة، نظرًا لوجود بيانات ضئيلة جدًا في أسواق الأصول لأبحاثه، ناهيك عن عامة الناس، فقد طورمؤشر Case-Shiller الذي يوفر معلومات حول اتجاهات أسعار المساكن، وبالتالي، أضاف أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يفيد الاقتصاديين لتجميع بيانات من فئات الأصول الأوسع التي ستجعل السوق أكثر استنادًا إلى المعلومات والأسعار أكثر كفاءة، في مقابلة أجريت في يونيو 2015، حذر شيلر من احتمال حدوث انهيار في سوق الأسهم، في أغسطس 2015، بعد الانهيار المفاجئ في الأسهم الفردية، استمر في رؤية وتحليل الظروف الفاضحة في الأسهم والسندات والإسكان، في عام 2017، نُقل عن شيلر وصفه لـ Bitcoin بأنه أكبر فقاعة مالية في ذلك الوقت، تم استخدام الفشل الملحوظ لمتجر سينسيناتي للوقت كمقياس للإشارة إلى أن العملات المشفرة مثل البيتكوين هي "فقاعة مضاربة" تنتظر الانفجار، في عام 2019، نشر شيلر كتاب اقتصاديات السرد، تلقى الكتاب مراجعات إيجابية وتم اختياره من بين أفضل الكتب لعام 2019 التي نشرتها صحيفة Financial Times.

وقدم شيلر مفهوم الوفرة اللاعقلانية والتى ترجع إلى حماس المستثمرين الذي يدفع أسعار الأصول أعلى مما تبرره أساسيات تلك الأصول، شاع هذا المصطلح من قبل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق ألان جرينسبان في خطاب ألقاه عام 1996 بعنوان " تحدي البنوك المركزية في مجتمع ديمقراطي "، أُلقي الخطاب بالقرب من بداية التسعينيات فقاعة دوت كوم، وهي مثال كتابي على الوفرة غير المنطقية: "ولكن كيف نعرف متى أدت الوفرة غير المنطقية إلى تصعيد قيم الأصول بشكل غير ملائم، والتي أصبحت بعد ذلك عرضة لانكماشات غير متوقعة وطويلة الأمد كما حدث في اليابان على مدار العقد الماضي؟ وكيف يمكننا أن نأخذ هذا التقييم في الاعتبار في السياسة النقدية؟" الوفرة اللاعقلانية هي تفاؤل سوق لا أساس له من الصحة يفتقر إلى أساس حقيقي للتقييم الأساسي، ولكنه يعتمد بدلًا من ذلك على عوامل نفسية، شاع هذا المصطلح من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق ألان جرينسبان في خطاب ألقاه عام 1996 تناول فقاعة الإنترنت المزدهرة في سوق الأسهم، أصبحت الوفرة اللاعقلانية مرادفة لإنشاء أسعار أصول متضخمة مرتبطة بالفقاعات، والتي تنفجر في النهاية ويمكن أن تؤدي إلى ذعر السوق.

الوفرة اللاعقلانية منتشرة على نطاق واسع وتفاؤل اقتصادي لا داعي له، عندما يبدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن ارتفاع الأسعار في الماضي القريب يتنبأ بالمستقبل، فإنهم يتصرفون كما لو أنه لا يوجد عدم يقين في السوق، مما يتسبب في حلقة ردود فعل إيجابية من ارتفاع الأسعار باستمرار، يُعتقد أنه يمثل مشكلة لأنه يمكن أن يؤدي إلى ظهور فقاعات في أسعار الأصول، ولكن عندما تنفجر الفقاعة في النهاية، يتجه المستثمرون بسرعة إلى البيع بدافع الذعر، وأحيانًا يبيعون أصولهم بأقل مما تستحق، يمكن أن ينتشر الذعر الذي يتبع الفقاعة إلى فئات الأصول الأخرى، ويمكن أن يتسبب في حدوث ركود، المستثمرون الذين يتأثرون أكثر من غيرهم - أولئك الذين لا يزالون في كل شيء قبل التصحيح - هم أولئك الذين يثقون بشكل مفرط والذين يتأكدون من أن الاتجاه الصعودي سيستمر إلى الأبد، إن الثقة في أن العربة لن ينقلب عليك هي طريقة مؤكدة لإصابتك بالندم، أثار ألان جرينسبان السؤال حول ما إذا كان يجب على البنوك المركزية معالجة الوفرة غير المنطقية من خلال سياسة نقدية استباقية صارمة، كان يعتقد أن المركزي يجب أن يرفع أسعار الفائدة عندما يبدو أن فقاعة المضاربة بدأت تتشكل.