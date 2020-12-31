"الدير الأحمر" بـ سوهاج يعتذر عن استقبال الزائرين في قداس عيد الميلاد المجيد

أعلن دير الأنبا بيجول والأنبا بيشاي " الدير الأحمر " بغرب سوهاج عن عدم استقبال الزائرين في قداس عيد الميلاد المجيد المقرر له السادس من يناير المقبل.





وقال الدير الأحمر، - في بيان له اليوم - إنه نظرا لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة الجميع، يعتذر دير القديسين الأنبا بيجول والأنبا بيشاي بغرب سوهاج عن عدم استقبال الزائرين في قداس عيد الميلاد المجيد وكذلك قداس عيد الغطاس المجيد.





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وأضاف بيان الدير، نثق في تفهمكم للظروف الحالية، رافعين صلواتنا جميعا لكى يرفع الله عن بلادنا والعالم اجمع هذا الوباء وينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء.





وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة بالعام الجديد 2021، وبقرب أعياد الميلاد، لافتا إلى أن عين الله على الإنسان من أول العام إلى آخره، وأنه هو ضابط الكل.





وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في كلمة له بمناسبة حلول العام الجديد - إن العالم يمر الآن بأزمة ولكن نثق أننا جميعا في يد الله وثقتنا بلا حدود، مؤكدا أن كل ما يصنعه الله هو جيد، وأن أعمال الله كثيرة جدا ونقدم عليها الشكر في كل وقت.





وتابع قائلآ، نصلى من أجل أحبائنا الذين رحلوا عن العالم، وكذلك نصلى من أجل شفاء المصابين، والله يعطيهم الصحة الكاملة، مشددا على ضرورة اتباع الاجراءات الكاملة من أجل الحفاظ على الصحة، وانه لابد ان نثق في وعد الله "أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله".





وأضاف البابا تواضروس الثاني أن دور الإنسان هو أن يحب الله كثيرا وأن هذه المحبة تكون محبة مخلصة وعاملة بقوة في الإنسان، موضحا أن يد الله تعمل في كل يوم وتدبر كل شئ، وأن وعد الله أمين فهو الذى قال "ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر".





واختتم البابا تواضروس كلمته قائلا، سنة جديدة ممتلئة من الفرح والخير والمحبة والسلامة يعطى الله فيها الصحة والحماية والعناية والسلامة ويبارك في كل عمل الإنسان يصنعه في كل شئ، متمنيا كل خير للجميع وكل عام والجميع بخير.





يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم، ليلة رأس السنة الميلادية صلوات تسبحة كيهك من دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بدون حضور شعبي.





تقام صلاة التسبحة بكنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوى بحضور عدد محدود من الأباء الأساقفة والرهبان والشمامسة، وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية



