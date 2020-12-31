ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رانيا المشاط: الاتفاق على تمويل تنموي للمشروعات بقيمة 9.8 مليار دولار خلال 2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:36 ص
وزيرة التعاون الدولى
وزيرة التعاون الدولى
Advertisements
آيات أحمد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن العالم كان مُتخوفًا في بداية جائحة كورونا من أن تتسبب في انعزال الدول، ولكن على العكس أصبح التعاون متعدد الأطراف هو السمة المميزة لهذا العام، لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في تغطية نهاية العام على قناة سكاي نيوز عربية، تحت عنوان «2020 عام استثنائي.. عالم متحد في مواجهة أزمة»، أن وزارة التعاون الدولي هي المسئولة عن علاقات مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتوطيد هذه العلاقات وتقويتها بما يدعم جهود التنمية الوطنية.

واستعرضت «المشاط»، مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية، الذي تعمل الوزارة من خلاله على تعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث يضم ثلاثة مبادئ أساسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، والتي يتم من خلالها عقد لقاءات تفاعلية دورية بالتنسيق بين الجهات والوزارات المعنية ومختلف شركاء التنمية وذلك بهدف رئيسي وهو تعبئة التمويلات والمساعدات الفنية اللازمة لدعم تنفيذ المشروعات التنموية.

المبدأ الثاني مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، حيث قامت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع شركاء التنمية، بمطابقة المشروعات ضمن المحفظة الجارية للوزارة، مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لمعرفة الأولويات المستقبلية وما تم تحقيقه، بينما المبدأ الثالث سرد الشراكات الدولية، حيث تسعى الوزارة للترويج للقصص التنموية المصرية والمشاركات الناجحة مع مختلف شركاء التنمية فى إطار 3 محاور هى "المواطن" محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة"، وثالثًا هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة .

وناقشت «المشاط، التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020 «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث قامت الوزارة بالاتفاق على تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار، منها 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص، واستحوذ قطاع النقل على القيمة الأكبر من التمويلات التنموية 1.7 مليار دولار ثم الإسكان الاجتماع وشبكات المياه والصرف 1.4 مليار دولار. 

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن هذه التمويلات التنموية يتم الاتفاق عليها بناءً على مشروعات مصاغة بشكل دقيق ولها مستهدفات محددة، مع الوزارات المعنية، ويتم عرضها على شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

ولفتت إلى أن العام المقبل سيشهد مزيد من التضمين للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بالتمويلات التنموية الموجهة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وترسيخ المعايير البيئية ومكافحة تغيرات المناخ، وذلك من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تجمع كافة الأطراف ذات الصلة لتحقيق التكامل والتنسيق فيما يتعلق بالتمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص، حيث أن العديد من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف تعمل بشكل كبير في اتجاه التمويلات الخضراء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المشاط: اتفقنا مع مجموعة شركاء التنمية على استمرار المباحثات حول استراتيجية التعاون

التعاون الدولي والتضامن يعلنان 2021 عام الحماية الاجتماعية والعمل الأهلي

التعاون الدولي تطلق موقعًا إلكترونيًا لعرض المشروعات التنموية

التعاون الدولي 2020| التمويلات التنموية للقطاع الخاص بلغت 3.2 مليار دولار.. و6 شركاء وفروا التمويلات

التعاون الدولي: إطلاق أول خارطة تفاعلية تعرض التمويلات التنموية بمحافظات مصر

12 مليون دولار لدعم قطاع السياحة في مصر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

طقس السعودية.. أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة

الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لنقل 12 جثة في حادث أسوان

دعاء النجاح.. للقضاء على التوتر وعدم النسيان أثناء الامتحانات

أسعار الذهب اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020.. تفاصيل

الظهور الأول لـ هورفات.. النصر في مهمة تصحيح المسار أمام الفيصلي بـ الدوري السعودي

خبيرة أبراج لـ العذراء: زواج جديد وزيادة مالية ومعاناة مع المرض في 2021.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ميتسوبيشي تعيد الحياة للسيارة جالنت MITSUBISHI GALANT

قائمة بأسعار ومواصفات 8 سيارات صينية من عائلة الـ SUV

بالأسعار والمواصفات.. 4 فئات من السيارة RENAULT MEGANE موديل 2021