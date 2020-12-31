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حوادث

مصرع طفل وإصابة آخرين في حادث تصادم بسبب السرعة الجنونية بالغربية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:56 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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احمد علي
لقي طفل مصرعه فيما أصيب آخرون بكدمات وجروح متفرقة بالجسم إثر حادث تصادم سيارة نقل بتروسيكل بطريق القرشية- ميت يزيد بمركز السنطة فى محافظة الغربية وتم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

بداية الواقعة بتلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة بورود بلاغ من الأهالى بوقوع حادث تصادم نقل وتروسيكل أدى لوفاة طفل وإصابة آخرين.

وتواصلت التحريات إلى أن الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق أثناء "سباق" مع سائق نقل مع تروسيكل هو ما أدى إلى الواقعة وتحرر المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
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