خلال ساعات.. زيادة رواتب المعلمين وحوافز إضافية
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:57 م
رواتب المعلمين - ارشفية
قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا.. كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا.. الحكومة تترجم معاني هذه الأبيات على أرض الواقع في وسط ازدحام مهامها الكثيرة سواء فى التصدى للعناصر الارهابية أو لحماية المواطنين من إبعاد خطر الجائحة الثانية من فيروس كورونا، إلا أنها لم تغفل أبدا عن معلمى مصر الذين هم كلمة السر في خروج أجيال كان لها بصمة فى المجتمع المصرى.
جاءت إمدادات القيادة السياسية للمعلمين من خلال مشروع قانون صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إضافة لـ زيادات جديدة لإجور المعلمين
حتى يكون داعما للمعلم ورد جميل بسيط جدا لما يقدمه من جهد ومشقة لتعليم وتخريج الملايين من الأجيال الواعدة بداية من العام الجديد 2021.
زيادة أجور المعلمين
ويتراوح متوسط الزيادات الشهرية في حزمة المزايا المالية الجديدة للمعلمين، والمقرر تطبيقها بداية من يناير 2021، من ٣٢٥ جنيهًا للمعلم إلى ٤٧٥ جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية
، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
وطبقا لهذا القانون، فإن متوسط الزيادة الشهرية التى سيحصل عليها المعلم
تتراوح من 325 جنيها إلى 475 جنيها بخلاف حافز الإدارة المدرسية الذي يتراوح من 150 إلى 250 جنيها، وتبلغ التكلفة السنوية لتلك الزيادة بما فيها حافز الإدارة نحو 5 مليارات و600 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.
وهذه الزيادات التى سيحصل عليها المعلم والمعاون له بالتعليم، تتمثل في زيادة بدل المعلم ، وحافز أداء شهري بنسبة 50% و مكافأة إضافية
عن امتحانات النقل بنسبة 25%، وحافز إدارة مدرسية.
ونص القانون في المادة الأولى، على زيادة بدل المعلم وهذا في “المادة رقم 89 من القانون 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن الأزهر
والهيئات التى يشملها، وذلك بزيادة بدل المعلم بنسبة 50% من قيمة هذا البدل فى 30 يونيو 2020، ويستفيد من هذه الزيادة نحو 1 مليون و400 ألف معلم بتكلفة سنوية 1 مليار و800 مليون جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية بزيادة بدل المعلم وتتراوح الزيادة الشهرية للمعلم بين 75 جنيها إلى 180 جنيها وهذا وفقًا للمستوى الوظيفي للمعلم.
وجاءت زيادات البدل محددة بالفئات التالية:
- منح حافز أداء شهري إضافي بواقع 140 جنيها لكبير المعلمين و145 جنيها لمعلم خبير.
- منح شاغلي وظيفة مدير مدرسة وشيخ معهد ووكيل المدرسة والمعهد، بحافز شهري نظير إدارة المدرسة والمعهد بواقع مبلغ 250 جنيها و150 جنيها على التوالي.
-منح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة للمستحقين لها والأزهر الشريف.
مكافأة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بالقانون رقم 149 لسنة 1981 بواقع 155 جنيها لكبير المعلمين، و140 جنيها لمعلم خبير، و120جنيها لمعلم أول أ، و85 جنيها لمعلم أول، أما المعلم مساعد 65 جنيها.