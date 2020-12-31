خلال ساعات.. زيادة رواتب المعلمين وحوافز إضافية

قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا.. كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا.. الحكومة تترجم معاني هذه الأبيات على أرض الواقع في وسط ازدحام مهامها الكثيرة سواء فى التصدى للعناصر الارهابية أو لحماية المواطنين من إبعاد خطر الجائحة الثانية من فيروس كورونا، إلا أنها لم تغفل أبدا عن معلمى مصر الذين هم كلمة السر في خروج أجيال كان لها بصمة فى المجتمع المصرى.



