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فن

ارتحت يا سمير.. تعليق مؤثر من صلاح عبد الله على وفاة شقيقه الأصغر

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:23 م
صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
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سعيد فراج
نشر الفنان صلاح عبد الله، تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نعى فيها شقيقه الأصغر «سمير» الذي وافته المنية صباح اليوم، الخميس 31 ديسمبر، بكلمات من الحزن والأسى.


وكتب صلاح عبد الله، في تغريدته على تويتر: «الحمد لله، شقيقي الأصغر في رعاية الله، ارتحت يا سمير، والله ارتحت يا بني، أسألكم الفاتحة والدعاء لأخي الطيب #سمير_عبد الله».


وأعلنت المذيعة دنيا صلاح عبد الله، عن تفاصيل جنازة عمها «سمير عبدالله» الذي وافته المنية صباح اليوم، الخميس 31 ديسمبر، إقامة صلاة الجنازة على مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، بجوار مسجد الأمين.


وكانت ابنة صلاح عبد الله، كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «توفي إلي رحمة الله عمي وحبيبي سمير عبد الله وصلاة الجنازة في مقابر العائلة في ٦ أكتوبر بعد صلاة العصر دنيا صلاح عبد الله».


وتفاعل الكثيرون من أصدقاء دنيا صلاح عبد الله، مع منشورها، داعين لعمها المتوفى بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أهله الصبر والسلوان، ويتغمد المغفور له بواسع رحمته. 

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