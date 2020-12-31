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تعليم

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض الوسائل التعليمية التفاعلية للرياضيات.. شاهد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:04 م
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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محمود زيدان
افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم، الخميس، معرض الرياضيات للوسائل التعليمية التفاعلية للتعليم.

كما افتتح محافظ كفر الشيخ، مسرح مدرسة الشهيد النقيب مصطفى سمير بدوي للغات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، والدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ .

وحضر الافتتاح، الدكتور شاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشي ، المدير العام للتعليم العام، والدكتور سامح صديق ، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية ، وسهام عبدالحميد، مدير مدرسة  الشهيد مصطفى سمير بدوي للغات .

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالمعرض ومحتوياته من وسائل تعليمية مبتكرة من خامات البيئة، والمخلفات التي جرى إعادة تدويرها ، والتي تهدف لرفع المستوى العلمي للطلاب بمادة الرياضيات، وربطهم وجدانيًا وعاطفيًا لحب المادة بعمل وسائل وتقنيات حديثة لتسهيل فهم المادة للطلاب، وترفع مستواهم العلمي ، مما اعتبره نواة للإبداع.

وأضافت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المعرض يتصمن وسائل تعليمية تفاعلية تخدم جميع المراحل التعليمية من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية وذلك من خلال المشاركة الفعالة من التوجيه العام ومعلمي الرياضيات؛ لجذب أبنائنا الطلاب نحو الرياضيات، ورفع مستواهم العلمي.

وتابعت، شارك في إعداد المعرض ومده بالوسائل المتعددة حلمي عبد الغفار، موجه عام الرياضيات، ووليد الشهاوى، موجه أول مركزي الرياضيات، والموجهين محمد عبدالسلام، وطارق عبد الهادي، وفتحى عبدالمهدى، ومحسن ثابت، وعلى متولى، وعطية رضوان، و أحمد يس، و عبد المنعم نميس، ومحمد أبو السعود، ومحمود صاوي، و نبيل مسعد، موجه عام التربية الفنية .
محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض الوسائل التعليمية التفاعلية للرياضيات.. شاهد
محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض الوسائل التعليمية التفاعلية للرياضيات.. شاهد
محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض الوسائل التعليمية التفاعلية للرياضيات.. شاهد
محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض الوسائل التعليمية التفاعلية للرياضيات.. شاهد
محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض الوسائل التعليمية التفاعلية للرياضيات.. شاهد
محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض الوسائل التعليمية التفاعلية للرياضيات.. شاهد
محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض الوسائل التعليمية التفاعلية للرياضيات.. شاهد
محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض الوسائل التعليمية التفاعلية للرياضيات.. شاهد
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