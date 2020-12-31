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منوعات

نهاية سعيدة لـ2020.. امرأة تربح مليون دولار .. شاهد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:42 م
امرأة تربح ثروة مليون
امرأة تربح ثروة مليون دولار قبل بدء العام الجديد بساعات
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هدير علاء
حالف الحظ السعيد امرأة أسترالية قبل ساعات معدودة من بدء العام الجديد، حيث فازت في الساعات الأخيرة لعام 2020 بجائزة مالية قدرها مليون دولار، على نحو غير متوقع.

وفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذه السيدة، من مدينة "إدمونتون" بولاية "كوينزلاند" شمال شرق أستراليا، فازت بالجائزة خلال سحب خاص بإحدى مسابقات اليانصيب، وقد فضلت عدم الإعلان عن هويتها أو أي معلومات شخصية أخرى لوسائل الإعلام.


لكنها قالت في تصريحات للقائمين على المسابقة بعد معرفتها بخبر فوزها إنها اعتادت المشاركة في مسابقات اليانصيب على مدار سنوات، ولم تكن تعتقد إطلاقًا أنه يمكنها تحقيق مثل هذا الربح الخيالي يوما ما، وتابعت: "أنها طريقة مذهلة لبدء العام الجديد.. هناك سبب آخر للاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة". 

وبالنسبة لما تخطط للقيام به بثروتها، أوضحت أنها تأمل أن تتمكن من تأمين مستقبل عائلتها والاستمتاع بعطلة فاخرة خارج البلاد في العام الجديد، لكنها على الأرجح لن تتمكن من تحقيق الحلم الأخير في ظل تفشي جائحة كورونا على مستوى العالم، حيث كان قد تقرر منع المواطنين الأستراليين من السفر خارج البلاد، فيما عدا الظروف الاستثنائية، منذ الـ20 من مارس في إطار إجراءات السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وأفاد تقرير "ديلي ميل" بأن مدينة "إدمونتون" من ضمن المناطق التي شهدت بيع العديد من تذاكر اليانصيب الرابحة في السابق، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن فوز أربعة أشخاص خلال السحب الذي عُقد أمس الأربعاء، ثلاثة من ولاية "نيو ساوث ويلز" بالإضافة إلى الفائزة من ولاية "كوينزلاند".

يذكر أن أستراليا دقت بالفعل أجراس العام الجديد 2021 في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتيش.
نهاية سعيدة لـ2020.. امرأة تربح مليون دولار .. شاهد
نهاية سعيدة لـ2020.. امرأة تربح مليون دولار .. شاهد
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