مطرانية بورسعيد تعلق صلوات رأس السنة بجميع الكنائس



أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد برئاسة الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها عن تعليق صلوات اليوم ، والخاصة بصلوات ليلة رأس السنة الميلادية بجميع كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة.





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وأصدرت مطرانية الأقباط بالمحافظة بيانا صحفيا هنأت فيه جميع المواطنين بالعام الجديد ، مؤكدة بأن قرار تعليق صلوات ليلة رأس السنة يأتي نظرًا لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد و ذلك حرصا من الكنيسة على سلامه وحماية أبناءها و المجتمع





وفي نفس السياق أكد القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم المطرانية ببورسعيد بأنه تم الغاء احتفالات رأس السنة الميلادية في جميع كنائس الايبراشية بالمحافظة ، كما ستغلق الكنائس أبوابها مساءا تماما وتم تعليق أيضا خدمة التربية الكنسية لحين اشعار اخر.





