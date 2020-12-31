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محافظات

مطرانية بورسعيد تعلق صلوات رأس السنة بجميع الكنائس

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:44 م
مطرانية بورسعيد تعلق
مطرانية بورسعيد تعلق صلوات رأس السنة بجميع الكنائس
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كتب محمد الغزاوى
أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد برئاسة الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها عن تعليق صلوات اليوم ، والخاصة بصلوات ليلة رأس السنة الميلادية بجميع كنائس مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة.

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وأصدرت مطرانية الأقباط بالمحافظة بيانا صحفيا هنأت فيه جميع المواطنين بالعام الجديد ، مؤكدة بأن قرار تعليق صلوات ليلة رأس السنة يأتي نظرًا لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد و ذلك حرصا من الكنيسة على سلامه وحماية أبناءها و المجتمع

وفي نفس السياق أكد القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم المطرانية ببورسعيد بأنه تم الغاء احتفالات رأس السنة الميلادية في جميع كنائس الايبراشية بالمحافظة ، كما ستغلق الكنائس أبوابها مساءا تماما وتم تعليق أيضا خدمة التربية الكنسية لحين اشعار اخر.

وتوجه القس أرميا فهمي برسالة لجميع اهالي بورسعيد موجها لهم التهنئة بمناسبة بداية عام 2021 داعيا الله بأن تنزاح غمة فيروس كورونا وأن يحمي الله الجميع ويحفظ مصر دوما
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