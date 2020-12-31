مفاجأة.. والد رئيس وزراء بريطانيا يطلب الجنسية الفرنسية

أعلن والد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، عزمه التقدم بطلب للحصول على جواز سفر فرنسي للحفاظ على علاقاته مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تناقض كبير لخروج حكومة بلاده من الاتحاد.





وقال ستانلي جونسون، العضو السابق في البرلمان الأوروبي الذي صوت للبقاء بالاتحاد في استفتاء بريطانيا لعام 2016، إنه يريد أن يصبح مواطنًا فرنسيًا بسبب الروابط العائلية القوية بفرنسا، بحسب وكالة رويترز.





وأضاف: "إذا فهمت الأمر بشكل صحيح، فأنا فرنسي. وُلدت والدتي في فرنسا، وكانت والدتها فرنسية تمامًا كما كان جدها. بالنسبة لي يتعلق الأمر باستعادة ما لدي بالفعل. وهذا يجعلني سعيدا جدا".





وأوضح: "سأكون دائمًا أوروبيًا، هذا أمر مؤكد. لا يمكن لأحد أن يقول للشعب البريطاني: أنتم لستم أوروبيين. من المهم وجود علاقة مع الاتحاد الأوروبي".





ويعد هذا الأمر تناقضا كبيرا لتصريحات نجله بوريس جونسون، بأن بريطانيا لن تشهد ازدهارا إلا بمغادرة الاتحاد الأوروبي.











