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رياضة

أكرم توفيق بعد إصابته بكورونا: دعواتكم.. المسحة إيجابي

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:46 م
اكرم توفيق
اكرم توفيق
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القسم الميداني
علق أكرم توفيق لاعب النادي الاهلي على إصابته مجددا بفيروس كورونا المستجد.

وغرد أكرم توفيق عبر حسابه تويتر  قائلا "الحمدلله دائما وأبدا وفي كل الأحوال ...دعواتكم المسحة ايجابي ".

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي بالأهلي أن المسحة الطبية التي أجراها محمود كهربا ‏ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني، جاءت إيجابية، وأن الرباعي سوف يخضع للعلاج وفقا ‏للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

وقال عبدالحفيظ، إن مجدي أفشة سوف يجري مسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته والتعرف ‏على نسبة شفائه بشكل تام وهو إجراء متبع في حالة تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا، ‏حيث تم إجراء مسحتين له للتأكد بشكل نهائي من نسبة شفائه قبل مشاركته الجماعية.‏

ويؤدي الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة وادي دجلة ‏المقرر لها غدا الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.
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