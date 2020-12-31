كانت مليانه بخيرات ربنا وفضله.. مصطفى خاطر يودع 2020

هنأ الفنان مصطفى خاطر ، متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بالعام الميلادي الجديد 202‪1.





وكتب مصطفى خاطر قائلا "كل سنة وانتوا طيبين و سنة سعيدة علي كل اصحابنا وحبايبنا الحمدلله رب العالمين سنة وعدت وكانت مليانه بخيرات ربنا وفضله وان شاء الله الي جاي احسن #مصطفي_خاطر".





وشارك مصطفى خاطر مؤخرا في بطولة فيلم " الصندوق الأسود" بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.







