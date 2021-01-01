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حوادث

حبس عاطل وسمكري تخصصا في سرقة السيارات وتقطيعها بالقاهرة

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس تشكيل عصابي، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات وتقطيعها وبيعها كقطع غيار. 

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنهما.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات.

حيث تمكنت مباحث الزاوية الحمراء من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم القليوبية حال إستقلاله سيارة "مُبلغ بسرقتها بمديرية أمن الجيزة" وبحوزته كمية من المفاتيح المصطنعة.

وبمواجهته إعترف بإشتراكه مع سمكرى سيارات، مقيم القليوبية فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، والذى أكد ما جاء بأقوال المتهم الأول.

وأضافا بإشتراكهما فى إرتكاب 6 وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط متحصلات نشاطهما الإجرامى من السيارات وكذلك أجزاء من سيارة أخرى، حيث أقروا بتقطيعها لبيعها كقطع غيار.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وأتهموهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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