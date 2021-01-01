بعد عدة أيام.. العثور على جثة نجمة إكس فاكتور مذبوحة في سريرها .. صور

في جريمة مروعة، عثرت الشرطة البريطانية على نجمة برنامج FUN في إكس فاكتور، مذبوحة في سريرها بعد عدة أيام دون أن يدري بها أحد، بعدما نالت مركزًا كبيرًا في قلوب المعجبين.





بعد تحقيقها شهرة واسعة في برنامج اكتشاف المواهب عثرت الشرطة على «أرييل بورديت» المتسابقة في برنامج "FUN" في X Factor، ميتة في السرير بعد عدة أيام من قطع رقبتها، وفقًا للتحقيقات.





تعد أرييل الفتاة البالغة من العمر 38 عامًا هي المفضلة لدى المعجبين في برنامج اكتشاف المواهب بعدما أثار أدائها في عام 2008 ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





ولكن تم العثور عليها في حالة مأساوية ملقاة على سريرها داخل شقتها، في ليدز غرب يورك، وتبين أنها كانت ميتة منذ عدة أيام.





وجدت أخصائية علم الأمراض الدكتورة ليزا باركر أن أرييل ماتت بسبب جرح في رقبتها وتسمم المخدرات وفقًا لصحيفة مترو.





استمعت محكمة ويكفيلد كورونر في 23 ديسمبر إلى تشخيص حالتها سابقًا على أنها مصابة بالفصام المصحوب بعقدة الاضطهاد.





وصف صديقتها «كيث كينوه» آرا بأنها كانت "واثقة من نفسها ومسلية" و"شبيهة بالأطفال"، وفاتحته بشأن مرضها العقلي قبل وفاتها.





غيرت آرييل اسمها إلى آرا إيمي ستاربلايز بعد ظهورها في البرنامج التلفزيوني، عندما وقفت أمام لجنة التحكيم (سيمون، شيريل كول، داني مينوج ولويس والش) في عام 2008.





وحققت شهرة واسعة لأدائها الممتع، ومنذ ذلك الحين وحتى بعد إعلان مقتلها بتلك الطريقة المأساوية حقق الأداء الخاص بها عدة ملايين من المشاهدات على موقع يوتيوب.