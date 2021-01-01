بيومي فؤاد: كل ما أروح لدكتور يقولي خس .. وهتصور مع الناس حتى لو مصابين بـ كورونا

حل الفنان بيومي فؤاد ضيفا على قناة "الحياة" مع ابنى عسل ومحمد شيردي، ببرنامج "الحياة اليوم" وتحدث بيومي فؤاد عن الكثير من المواقف التي حدث معه، كما كشف عن فيلمه الجديد وكيف كان يحتفل بـ رأس النصة..
بيومي فؤاد: لو اللي قدامي مصاب كورونا هسلم عليه عادي
زدت 25 كيلو ومقاسي بقى الضعف.. بيومي فؤاد: كل ما أروح لدكتور يقولي خس
بيومي فؤاد يروي ذكرياته مع ليلة رأس السنة
بيومي فؤاد: اتعديت من الهنود بسبب فيلم جحيم في الهند
بيومي فؤاد: لو رد فعل الناس على الكوميديا غير متوقع بتبقى ليلة طين
وكشف الفنان بيومي فؤاد، عن يومياته خلال أزمة كورونا والحذر، قائلا: أنا زدت في الحظر 25 كيلو.. ومقاسي بقى الضعف.. أنا مش قادر أخس، معقبا: زيادة الوزن سببت لي العديد من المشاكل الصحية.
واسترسل: أنا بحب الشغل وهدفي تقمص العديد من الشخصيات المختلفة في العام الواحد، معقبا: "في ناس بتقول أني بشتغل عشان الفلوس دي حقيقة بس دا مش هدفي الأساسي".
بيومي فؤاد: لو اللي قدامي مصاب كورونا هسلم عليه عادي
زدت 25 كيلو ومقاسي بقى الضعف.. بيومي فؤاد: كل ما أروح لدكتور يقولي خس
بيومي فؤاد يروي ذكرياته مع ليلة رأس السنة
بيومي فؤاد: اتعديت من الهنود بسبب فيلم جحيم في الهند
بيومي فؤاد: لو رد فعل الناس على الكوميديا غير متوقع بتبقى ليلة طين
وأكد الفنان بيومي فؤاد، أنه يمكن أن يرتدى الكمامة وهو بمفرده داخل السيارة واحيانا يكون بين الزحام ولا يقوم بارتدائها، معقبا: لا أقدر على إحراج المعجبين الذين يريدون التصوير معه فيقوم بخلع الكمامة.
وأكمل "فؤاد" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" لو رأيت شهادة تؤكد أن الذي أمامي مصاب بكورونا والمصاب بادر بمصافحته فهو سيقوم بمصافحته دون تردد، وأنه يرى اللهجة اللبنانية لغة "هزار" وأنها تليق على البنات اكثر من الرجال.
وكشف الفنان بيومي فؤاد، عن يومياته خلال أزمة كورونا والحذر، قائلا: أنا زدت في الحظر 25 كيلو.. ومقاسي بقى الضعف.. أنا مش قادر أخس، معقبا: زيادة الوزن سببت لي العديد من المشاكل الصحية.
وروى ذكرياته مع رأس السنة، قائلا "كنت بحب أروح المسرح وأنزل وسط البلد مع شلة الكلية"، معقبا "مرة كنا في رأس السنة وكنا في مسرح الكلية ولمينا فلوس واشترينا سندوتشات برجر".
وأكمل: "بحب في ليلة رأس السنة أكل تيك أوي.. بيتزا وبرجر وسندوتشات".. وأكد: "بحب أـكل البيت وبشتاق لأكل برة".
واسترسل: أنا بحب الشغل وهدفي تقمص العديد من الشخصيات المختلفة في العام الواحد، معقبا: "في ناس بتقول أني بشتغل عشان الفلوس دي حقيقة بس دا مش هدفي الأساسي".
وأردف: كل مسرحية جديدة بيبقى معاها توتر وخوف.. التوتر بيبقي أكثر عند الكوميديان من الفنان العادي، ولو كان رد فعل الناس على الكوميديا المقدمة غير متوقع بتبقى ليلة طين".
وأضاف أن الكوميديان أكثر شخص يكون لديه القدره على الضحك، مشيرا إلى أنه لديه العديد من الالقاب ولكن احبها لقلبه هو "شهبندر تجار الكوميديا".