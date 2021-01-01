بيومي فؤاد: كل ما أروح لدكتور يقولي خس .. وهتصور مع الناس حتى لو مصابين بـ كورونا

وأكد الفنان بيومي فؤاد، أنه يمكن أن يرتدى الكمامة وهو بمفرده داخل السيارة واحيانا يكون بين الزحام ولا يقوم بارتدائها، معقبا: لا أقدر على إحراج المعجبين الذين يريدون التصوير معه فيقوم بخلع الكمامة.





وأكمل "فؤاد" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" لو رأيت شهادة تؤكد أن الذي أمامي مصاب بكورونا والمصاب بادر بمصافحته فهو سيقوم بمصافحته دون تردد، وأنه يرى اللهجة اللبنانية لغة "هزار" وأنها تليق على البنات اكثر من الرجال.



وكشف الفنان بيومي فؤاد، عن يومياته خلال أزمة كورونا والحذر، قائلا: أنا زدت في الحظر 25 كيلو.. ومقاسي بقى الضعف.. أنا مش قادر أخس، معقبا: زيادة الوزن سببت لي العديد من المشاكل الصحية.