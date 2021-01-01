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توك شو

بيومي فؤاد: لو اللي قدامي مصاب كورونا هسلم عليه عادي

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:58 ص
الفنان بيومي فؤاد
الفنان بيومي فؤاد
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إسراء صبري
أكد الفنان بيومي فؤاد، أنه يمكن أن يرتدى الكمامة وهو بمفرده داخل السيارة واحيانا يكون بين الزحام ولا يقوم بارتدائها، معقبا: لا أقدر على إحراج المعجبين الذين يريدون التصوير معه فيقوم بخلع الكمامة.

وأكمل "فؤاد" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" لو رأيت شهادة تؤكد  أن الذي أمامي مصاب بكورونا والمصاب بادر بمصافحته فهو سيقوم بمصافحته دون تردد، وأنه يرى اللهجة اللبنانية  لغة "هزار" وأنها تليق على البنات اكثر من الرجال.

وأشار الى ان  الأدوار التي كان قلقا منها هو دوره في مسلسل عرفة البحر امام الفنان الراحل نور الشريف وأنه يتمنى ان يقوم بالعمل مع الفنان يحيى الفخراني ويريد ان يقدم دور كبير امام الزعيم عادل امام .

وفيما يخص توأم روحه، أكد على أن الكبير أوى في حياته هو والدة وتؤام روحه هو الفنان أحمد فتحي.
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